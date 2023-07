Un problema en la cloración del agua causó el brote de gastroenteritis en A Rúa

Kelly Carballo, del bar Corinto de A Rúa de Valdeorras, utiliza agua del pozo en su local. LOLITA VÁZQUEZ

Veinticuatro horas después de que el Concello de A Rúa de Valdeorras restringiese el consumo de agua de la traída a 3.400 de los 4.100 vecinos de la localidad, los residentes afectados se iban adaptando a la nueva situación. «Yo, para beber y cocinar, estoy usando el pozo», explicaba a media mañana Kelly Carballo detrás de la barra del bar Corinto. De hecho, contaba que había ofrecido agua a alguna gente. «Yo tengo pozo y normalmente en verano lo uso para regar la terraza», añadía Carballo.

La restricción no le causaba gran trastorno a Carballo, aunque hubo vecinos y otros negocios que sí tuvieron que hacer acopio de agua. Coincidiendo con la feria mensual, había numerosos puestos ambulantes, varios de comida, que recurrieron a garrafas para coger agua en negocios de la zona que no está afectada por la restricción (ya que tienen una red de abastecimiento diferente) o en alguna fuente pública. Aunque no todos los vecinos hicieron caso de la prohibición y apelaban a un análisis posterior del agua del depósito que señalaba que la situación se había normalizado para seguir usando el agua del grifo. «Yo sigo utilizando la de la traída», aseguraba otro hostelero.

Un brote de gastroenteritis detectado llevó a analizar el agua del depósito de la zona de La Artística, que abastece a buena parte del casco urbano, y cuyos resultados fueron que estaba contaminada. Tras vaciarlo el jueves, ayer se llevaron a cabo las labores de desinfección y se comenzó a llenar de nuevo. Cuando esté completo se harán nuevos análisis. La alcaldesa, María González Albert, explica que la situación fue provocada por un problema de cloración.

Desde Sanidad aseguraron ayer que tras recibirse la alerta sobre el incremento de consultas en el centro de salud de A Rúa se puso en marcha un protocolo. «Se hicieron encuestas epidemiológicas y se constató que todos los casos estaban localizados en la zona centro», explicó Laura López del Castillo, jefa territorial de Sanidad, que asegura que se trataba de personas que no bebían el agua de la traída, pero sí la usaban para cocinar o lavarse los dientes. Se tomaron muestras del depósito y se detectó primero el problema de la cloración, descubriéndose más tarde que había en el agua altos niveles de bacterias coliformes y E. coli. «No podemos decir que todos los casos de gastroenteritis estuvieran relacionados con el agua, pero lo que nos queda claro en la investigación es que estaba mal y que hay que corregirlo», aseguró López del Castillo. Se han constatado medio centenar de casos.