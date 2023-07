El PSdeG denuncia más de un centenar de vacantes sin cubrir con personal funcionario en el servicio antiincendios de la Xunta

ALEJANDRO CAMBA

El PSdeG reclamó este jueves en el Parlamento de Galicia, a través de una proposición no de ley, la cobertura urgente de las vacantes entre los agentes medioambientales y forestales que forman parte del servicio antiincendios de la Xunta. Carmen Rodríguez Dacosta cifró en alrededor de 129 los puestos que no están cubiertos por empleados públicos. Afirmó que esas vacantes o no se cubren o se cubren tirando de listas de interinos e, incluso, directamente del servicio de empleo público gallego, por lo que «acoden sen a formación necesaria», a pesar de que entre las funciones de este colectivo está la dirección técnica de la extinción de incendios.

«Hai un caos na xestión do persoal do servizo de prevención e extinción de incendios», aseveró la socialista, que señaló que hay vacantes sin cubrir «hai dez anos» y que se prevé que en los próximos seis años se jubilen más de 130 agentes. Indicó que la última vez que se ofertaron plazas públicas para estas categorías fue en el 2013, con incorporación a los puestos en el año 2015. Desde entonces, no se han convocado oposiciones, a pesar de que en la oferta pública de empleo del 2020 se incluyeron 21 plazas de acceso libre y en la del 2022, otras 38. «É unha oferta claramente insuficiente, vistas as vacantes que hai, e ademais están sen convocar os procesos», dijo.

Afeó que eso provoca situaciones irregulares, por ejemplo al otorgar comisiones de servicio, y que se han incumplido sistemáticamente los acuerdos con los sindicatos, como el de fijar los reglamentos de funciones de cada cuerpo, que a día de hoy no existen.

Desde el PPdeG redujeron las vacantes a 106, «todas cubertas de maneira temporal menos dúas», indicó el diputado popular Ángel Rodríguez Conde, y aseguraron que el colectivo ha mejorado sus condiciones desde su creación en el 1991, al tiempo que destacó que los agentes de Medio Rural y Medio Ambiente son profesionales «clave» para la comunidad, garantizando el cuidado de los espacios naturales. Los populares propusieron una enmienda de sustitución en la que abogaban por instar a la Xunta a estudiar la situación y convocar las plazas ofertadas.

El representante del BNG en la comisión parlamentaria, Xosé Luis Rivas, Mini, se mostró ofendido por las «loas» del diputado del PP a unos profesionales a los que, aseguró, la Xunta «maltrata». Denunció también el incumplimiento de «acordos firmes» y la prolongación durante años de «situacións laborais irregulares». «Hai axentes con 15 anos de interinidade», afeó el nacionalista, que lo consideró una «tomadura de pelo». Recordó, además, que en el plazo de cinco años la mitad de la plantilla estará a las puertas de la jubilación, «e a Xunta non ten plan B».

Finalmente, el PSdeG no aceptó la enmienda del PPdeG, y la proposición socialista fue rechazada, al no contar con el apoyo de los populares.