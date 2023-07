Se disparan las agresiones a las enfermeras: 188 en Galicia el año pasado

Enfermeros miden la tensión en el CHUS por el día internacional de la enfermería en una foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

En el año 2022 el observatorio de agresiones del Consejo General de Enfermería recogió 2.580 ataques a este personal sanitario en España. Galicia se sitúa en la quinta posición con 188 agresiones, detrás de Andalucía (728), Castilla y León (317), País Vasco (315) y Baleares (268). En el 2021 este observatorio recogió 1.629 incidentes, lo que supone un aumento de más del 58 % en un solo año. El secretario del consejo y director del informe, Diego Ayuso, explica que probablemente no hayan subido tanto las agresiones sino que los profesionales están más concienciados a la hora de denunciar y las comunidades son más sensibles en el momento de recoger los datos, pero aún así insiste en que estas cifras no reflejan la situación real «porque sabemos que hay una infra notificación de los incidentes violentos, sobre todo cuando se refieren a insultos y amenazas, que no se denuncian».

El presidente del consejo, Florentino Pérez Raya, explicó en la presentación del informe que el personal de enfermería, en su mayoría mujeres, se enfrenta cada día a hacer su trabajo con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales, «pero las enfermeras no son responsables de los males del sistema o de las demoras en la atención, de hecho en muchas ocasiones somos quienes sufrimos también esos problemas de nuestro sistema sanitario», indicó Pérez Raya.

El Consejo General reclama la colaboración de todos, de los políticos para que pongan solución a los problemas de los profesionales, de los ciudadanos para que sean comprensivos y censuren los comportamientos violentos, y de los propios sanitarios para que no dejen pasar ni la más mínima vejación y denuncien cualquier agresión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los colegios profesionales y a sus propios centros sanitarios.

Uno de los problemas del colectivo, explica Pérez Raya, es la falta de sanitarios, ya que hacen falta casi cien mil enfermeros para equipararse a las ratios europeas. Las comunidades en donde se denunciaron menos agresiones fueron Extremadura (1), Cantabria (8), Canarias (11) y Cataluña (18).