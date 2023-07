La Agencia Ferroviaria Europea, sobre el accidente de Angrois: «No puede haber sistemas tan vulnerables al error humano»

Ana Miranda (BNG), a la izquierda, en el Parlamento Europeo con los responsables de la seguridad ferroviaria y del transporte. .

En Europa ven necesaria «una investigación real» del accidente del Alvia en Angrois al tiempo que la Comisión Europea reconoce que carece de competencias para obligar a España a hacerla. Recuerdan también que el ADIF estaba obligado a realizar un análisis de riesgos en la línea, y que no lo hizo. Así lo han ratificado el director de Transportes Terrestres de la Dirección General de Movilidad y Transporte, Kristian Schmidt, y el director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), Josef Doppelbauer, en la conferencia sobre seguridad ferroviaria organizada ayer en Bruselas por el BNG, en la que se analizaron los avances que se llevaron a cabo diez años después. Y todo esto, a dos semanas de que finalice el juicio en Santiago.

En este acto, celebrado en el Parlamento Europeo, Doppelbauer incidió en que en los accidentes hay varios factores que entran en juego. Y entre ellos, destacó el factor humano. «Somos humanos, cometemos errores. Ese fue uno de los problemas en España», reconoció antes de añadir: «No podemos tener sistemas que sean tan vulnerables que un simple error humano baste, necesitamos sistemas más complejos, proteger frente a los errores humanos que se cometan».

Por su parte, Kristian Schmidt aseguró que el procedimiento de infracción contra España en el año 2019 «está funcionando» y que el sistema de seguridad actual no es comparable al que había cuando se produjo el accidente, el 24 de julio del 2013. «No sé si esto va a ser una manera de tranquilizar a las víctimas y a las familias, pero lo que vemos en los informes que nos llegan de España es que se han realizado las mejoras necesarias para abordar las deficiencias físicas, institucionales y de recursos que había», dijo.

El presidente de la plataforma de víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, participó de forma telemática en la sesión. Afirmó que el mejor homenaje es hacer una investigación independiente. Dedicó su intervención a lanzar preguntas directas a Schmidt, a Doppelbauer y a Diego Martín Fernández, secretario general del SEMAF (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios). La primera, dirigida a los altos cargos de la Unión Europea, fue si entre las funciones del ADIF estaba la de evaluar y analizar los riesgos de la línea, pues el entonces máximo responsable de seguridad del ADIF, Andrés Cortabitarte, había indicado que la normativa europea era un galimatías y que no quedaba claro que tuviesen que hacer ellos el análisis de riesgo, sino que correspondía a las empresas constructoras y a Renfe.

La segunda pregunta se centró en si la Comisión iba a llevar a España a los tribunales: «¿Por qué la Comisión no lleva al Tribunal de Justicia Europeo la pregunta de por qué no se hacen análisis de riesgo y una investigación independiente?». Le respondió Schmidt: «Si está preguntando si la Comisión va a llevar a España ante los tribunales, ya lo hemos hecho, dentro de nuestras competencias». El procedimiento de infracción contra España se abrió porque no estaba cumpliendo con la legislación de la Unión Europea, dijo, y el expediente continúa abierto. «Lo vamos a cerrar cuando consideremos que se han dado todos los pasos necesarios», afirmó.

Doppelbauer insistió en que las investigaciones son responsabilidad nacional, y que no tienen competencias para obligar a España a hacerla. «Nosotros supervisamos», agregó. Sí es cierto que aprovechó la ocasión para proponer que en un futuro se cree un organismo de investigación europeo. La última pregunta se la dirigió a los maquinistas en general, y señalando una portada de La Voz publicada hace un par de semanas en la que se leía que «la curva la hizo peligrosa el maquinista», frase pronunciada por el fiscal del caso Alvia, Mario Piñeiro, tras retirar la acusación contra el ex alto cargo del ADIF. Domínguez preguntó si el sindicato de maquinistas iba a hacer algo al respecto: «¿Van a hacer paros?».

El representante del SEMAF explicó que no creyó entonces ni ahora que los paros hubiesen ayudado respecto a la criminalización del maquinista. «Por esa regla, los paros se tendrían que haber hecho desde el principio, pero eso no hubiera cambiado el desarrollo de los acontecimientos», señaló Martín.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, reclamó «verdad y justicia» para las víctimas del accidente del Alvia diez años después del accidente en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Aseguró que llegará hasta las últimas instancias europeas, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Pido verdad, justicia y, sobre todo, responsabilidades. Seguiremos trabajando e insistiendo, no se puede dejar y no me voy a cansar hasta que haya luz y verdad», insistió la eurodiputada del BNG, encuadrada en Los Verdes.