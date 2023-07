Aviso de estafa: no hagas caso a un correo electrónico que te dice que estás en una mesa electoral

Una mesa electoral para estas elecciones municipales. Martina Miser

El Ministerio del Interior acaba de alertar a través de sus redes sociales sobre una estafa por correo electrónico donde se suplanta a este departamento y se pide a la víctima que compruebe si ha sido elegido miembro de una mesa electoral en las elecciones del 23 de julio. El mensaje pide pinchar un enlace, que resulta un fraude con el que los hacker intentan hacerse con los datos personales. «En el siguiente botón podrá comprobar sus datos, así como verificar si ha sido llamado a una mesa electoral», reza en el mensaje de los estafadores.

«Como bien sabrá el próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales del Gobierno de España. Su participación reviste una importancia incuestionable, pues de ella depende la concreción de un gobierno», se relata en ese correo electrónico.

‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 3, 2023

Interior recuerda que en caso de ser seleccionado para constituir las mesas electorales, siempre se notifica a través de un correo certificado que llega a través de un cartero y se notifica personalmente al interesado. Avisa de que se trata de un intento de phising, una técnica en la que envían correos electrónicos que suplantan la identidad de instituciones oficiales y empresas para robar los datos personales y bancarios de los usuarios. En febrero en Vigo fueron detenidos dos estafadores que empleaban esta técnica. Las víctimas recibían un SMS aparentemente de su entidad bancaria en la que se les solicitaban datos personales y bancarios. Una vez engañadas, facilitaban los códigos y los implicados acudían a los cajeros a hacer efectivos los cobros a través de un código que le habían dado las víctimas.