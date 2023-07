El PSdeG llama al voto útil de los progresistas para que la UTE de PP y Vox no llegue al Gobierno

XOÁN REY | EFE

El número dos del PSdeG, José Manuel Lage, hizo hoy sábado un llamamiento a los ciudadanos gallegos para que concentren el voto en el Partido Socialista. Lage señaló que esa es la mejor vía para «frear á dereita» y evitar que se reedite en el Gobierno central el pacto que el PP ha cerrado con Vox en Extremadura.

El número dos del PSdeG, que se refirió de forma irónica al acuerdo como una «UTE», consideró que lo ocurrido en Extremadura es un indicio de que Feijoo no dudará en pactar y dar responsabilidades de gobierno al partido que dirige Santiago Abascal si lo necesita para alcanzar la mayoría absoluta.

El también concejal por A Coruña añadió además que el pacto de Extremadura confirma que «Feijoo é un trileiro profesional», porque en primer lugar «pide que goberne a lista máis votada e logo conforma unha UTE con Vox, a mesma coa que aspira a gobernar España con Abascal de vicepresidente», argumentó.

El secretario de Organización de los socialistas gallegos acusó en consecuencia a Feijoo de «poñer a alfombra vermella a Vox» y «cambiar principios por votos» para llegar al poder.

Lage insistió en la necesidad de concentrar el voto de izquierdas en el PSOE para evitar ese pacto entre los populares y la formación de «extrema dereita». Su llamamiento se dirigió a todo el electorado progresista, apuntando a los posibles votantes de Sumar y el BNG, partidos a los que no mencionó. El número dos advirtió que esa concentración es especialmente importante en la comunidad gallega por las dinámicas de distribución de los diputados. «En Galicia é necesario facer un voto útil para parar á dereita e frear unha ola ultraconservadora que o que quere e que retocedamos en dereitos sociais. Frrente a iso ten que haber unha reacción do electorado progresista», aseveró.

El otro argumento esgrimido por Lage para recabar el apoyo de los gallegos es el funcionamiento de la economía bajo el actual Gobierno de coalición. «As políticas que se necesitan son as políticas do Partido Socialista para unha maioría social, para a clase traballadora e para a clase media», señaló antes de contraponer esa actitud con las decisiones que a su juicio tomaría un Gobierno presidido por Núñez Feijoo, que «non vai facer nunca» una política económica de ese tipo porque «está aí para defender outro tipo de intereses, non os da maioría social».