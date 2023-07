Pontón apela a los desencantados del PSOE y Podemos: «O BNG vai saber estar á altura da súa confianza»

Daniel Castro, Carme da Silva, Ana Pontón, Néstor Rego, Noa Presas y Goretti Sanmartín, en la convención nacional del BNG. PACO RODRÍGUEZ

El BNG celebró hoy sábado su Convención Nacional con un lleno total en el Auditorio de Galicia. Acompañada de los cabezas de lista al Congreso —Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Noa Presas (Ourense) y Daniel Castro (Lugo)— y de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, hizo un llamamiento a multiplicar sus resultados y lograr un «grupo galego forte» en las próximas elecciones generales. «Fronte aos do non nós somos os do si, demostramos ser capaces de facer posible o que nos dicían que era imposible», afirmó.

Pontón recordó que contar con peso político en Madrid ha sido clave para la capacidad de negociación de vascos y catalanes, que «conseguen mellorar a vida dos seus pobos».

La defensa de los intereses de Galicia no fue el único argumento que empleó. También subrayó que su partido quiere ser «un muro de contención contra a involución democrática, contra as hordas de Atila que dicía Castelao (...) contra o ideario ultra baseado no machismo, racismo e profundamente antigalego, que o moderado Feijoo branquea sen pudor», y que estaría impregnando «cada vez máis» el argumentario del Partido Popular.

Pero la portavoz del Bloque también pidió el voto a la gente que «baixa os brazos» cuando ve que «os que prometeron derrogar a reforma laboral non o fixeron cando ve que a Lei mordaza segue en vigor ou cando ve como os do ‘non á guerra' disparan o gasto militar para contentar ao amigo americano». Fueron tres dardos dirigidos al Gobierno de coalición PSOE-Podemos, a quienes no mencionó, una «clase política (...) que fai que moita baixe os brazos xusto nun momento en que hai que erguer a man. E desde aquí quero dicirlles (...) que o BNG vai saber estar á altura da súa confianza», proclamó.