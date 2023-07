Arranca la primera operación salida sin la obligación de usar triángulos en autopistas y autovías

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, atendiendo este viernes las explicaciones sobre la operación salida en el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste. .

«Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida». Con la dureza de esa advertencia sobre las consecuencias de las imprudencias al volante, la Dirección General de Tráfico arranca la gran operación salida de un verano en el que se esperan más de diez millones de desplazamientos por las carreteras gallegas, medio millón ya este fin de semana. Más de 600 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil centrarán sus esfuerzos en la realización de controles de alcoholemia y en la protección de motoristas, peatones y ciclistas, que son los objetivos establecidos por la DGT para conseguir un verano con menos accidentes.

Pero la principal novedad de esta operación especial es que desde este 1 de julio deja de ser obligatorio, aunque solo en autopistas y autovías, el uso de los tradicionales triángulos de emergencia para advertir de la inmovilización de un vehículo por avería o accidente. Es una medida destinada a eliminar el riesgo de atropello existente al bajarse del coche para poner los triángulos. Para hacerla efectiva, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha dictado una instrucción en la que indica que «en autopistas y autovías no se formulará denuncia» a los conductores de vehículos que, por accidente o avería, queden inmovilizados y que no hagan uso de los triángulos de preseñalización de peligro. Es más, en esa misma instrucción, además de eximir de la obligación de usar los triángulos, la DGT recomienda que no se utilicen en esos casos. En todo caso, hasta el 2026, seguirán formando parte de la dotación obligatoria de los vehículos.

La impactante campaña de verano de la DGT: «Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida» José Manuel Pan

Para la eliminación de esta obligación, Tráfico argumenta que resulta justificado «evitar en todo momento» cualquier interacción potencialmente peligrosa de peatones con el tráfico de esas vías de alta densidad de tráfico, «por lo que debe eximirse de la obligación de colocar sobre la calzada cualquier clase de dispositivo o señal que provoque que el conductor deba desplazarse a pie por la calzada».

Ya desde el 2021, el uso de los tradicionales triángulos podía sustituirse por la nueva señal V-16, una baliza que emite destellos y que se coloca en un lugar visible del vehículo sin necesidad de bajarse. Ese dispositivo luminoso no será obligatorio hasta el 1 de enero del 2026, pero su uso sí es muy aconsejable en autopistas y autovías sobre todo ahora que quedan en desuso los triángulos ya que sirven para advertir, especialmente de noche, de la presencia de un peligro en la calzada.

En la actualidad se comercializan numerosas marcas de balizas luminosas que cumplen con las homologaciones que exige la DGT, pero cuando sean obligatorias, a partir del 2026, solo se podrán utilizar las que estén conectadas con una gran base de datos de la DGT. Eso permitirá que cuando alguien los active se transmitirá una señal de alerta para todos los conductores que circulen por el entorno y también se dará aviso a los servicios de emergencia. En la actualidad ya hay en el mercado dispositivos que cumplen con la normativa exigible cuando sean obligatorios.

La Guardia Civil de Tráfico tendrá activas unas 200 patrullas al día durante el verano en las carreteras, según avanzó ayer el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, desde el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste. El delegado supervisó los primeros momentos de la operación salida desde ese centro, donde se gestionan 362 cámaras, 307 sistemas de toma de datos, 83 estaciones meteorológicas y 411 paneles de mensaje. En Galicia, la DGT también tendrá operativos un helicóptero Pegasus y dos drones de vigilancia.