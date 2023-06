Sin dignidad no hay Justicia

Concentración de los abogados de oficio en Ferrol JOSE PARDO

Miles de abogadas y abogados se concentraron este miércoles delante de las principales sedes judiciales de toda España, no es habitual que nosotros reclamemos en las calles, pero es que ya no podemos más. ¿Cuántos años llevamos reclamando que el sistema judicial mejore? En los últimos meses hemos sufrido y seguimos sufriendo huelgas que han paralizado la Justicia. La inactividad ha llevado a situaciones muy complicadas a muchos profesionales de la abogacía que han visto reducidos sus ingresos a cero, mientras que siguen llegando cuotas de autónomos, facturas de luz, alquileres… Y una vez terminada la huelga, ¿cómo recuperamos lo perdido? Porque aún no nos hemos recuperado del todo del parón de la pandemia, de hecho, hay juzgados que están fijando juicios para el 2027.

Esto no va de colores políticos, porque en este país han gobernado unos y otros y hemos seguido exactamente igual. Por eso pedimos un Pacto de Estado tras las elecciones del 23J, que termine con un sistema judicial que no es efectivo. Faltan medios personales y materiales, pero sobre todo, falta voluntad. Cuando se ha querido, en este país se han acometido importantes cambios, mejoras y modernizaciones: en educación, en sanidad, en hacienda… Parece que la Justicia importa poco y casi a nadie, solo la recordamos cuando tenemos que recurrir a ella. Y entonces nos quejamos por cómo funciona. Lo malo es que la abogacía se enfrenta a esta situación a diario, a los retrasos, a la falta de modernización… Más aun, la abogacía del turno de oficio que, recordemos, se adscribe de manera voluntaria, repito, voluntaria, para ofrecer un servicio que es un derecho de la ciudadanía.

Estos días reclamamos mejoras en el sistema judicial, pero sobre todo, pedimos dignidad. Dignidad en la Justicia, para que sea capaz de ofrecer el servicio que requiere la ciudadanía; dignidad en el turno de oficio, para garantizar una compensación digna a los profesionales; y dignidad en las pensiones, para que las compañeras y compañeros mutualistas puedan estar tranquilos sabiendo que tendrán la jubilación que merecen. Es sencillo: solicitamos justicia.