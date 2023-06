La Xunta quiere que se retome la transferencia de la AP-9 en la próxima legislatura

Imagen de la AP-9, en Santiago PACO RODRÍGUEZ

El PP y el BNG volvieron a presentar sendas proposiciones de ley para solicitar al Gobierno central la transferencia de la AP-9 cuanto antes, una vez que la tramitación parlamentaria decayó con la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. La Xunta insistió ayer en la necesidad de conseguir la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9, una demanda consensuada en el Parlamento de Galicia que continúa sin hacerse realidad, razón por la que el PP volverá a reclamarla cuando comience la próxima legislatura, «sexa quen sexa quen goberne».

El Gobierno plantea una cogobernanza de la AP-9 que no aplica desde el 2018 pablo gonzález

Así lo explicó la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, quien recordó que la Xunta lleva 14 años defendiendo la necesidad del traspaso de la principal arteria de comunicación de Galicia, la cual «vertebra o territorio onde viven o 60 % dos galegos».

La intención del Gobierno gallego, aseguró Vázquez, es «non perder nin un só minuto», dijo, antes de criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de no avanzar en la transferencia de la AP-9 en el Congreso de los Diputados a pesar de ser un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia.

Ethel Vázquez cree que el traspaso, si es que llega algún día, debe ser «cos fondos blindados tanto para as actuacións pendentes como para as bonificacións que están en marcha».

El Gobierno solo acepta una transferencia limitada de la AP-9 a Galicia y se reserva su titularidad pablo gonzález

«Desprezo do sanchismo»

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, aseguró ayer que la caducidad de la ley para la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9 «é «o mellor exemplo do desprezo do sanchismo a Galicia e as súas infraestruturas», algo en lo que, dice, el Gobierno central ha contado «coa complicidade» del BNG.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón atribuyó ayer al cabeza de lista y único diputado del BNG en la última legislatura, Néstor Rego, la consecución de logros como «a rebaixa histórica da AP-9», en referencia a las bonificaciones que disfrutan los usuarios de la autopista y que fueron aprobadas por el Ministerio de Transportes cuando estaba al frente José Luis Ábalos.