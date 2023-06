Rueda celebra el «novo rexurdimento» de Galicia en la entrega de las medallas Castelao

Rueda entrega las Medallas Castelao 2023 PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha impuesto hoy miércoles la medalla Castelao a la escritora Ledicia Costas, el grupo Siniestro Total, la deportista y doctora Susana Rodríguez, el empresario Lino de Prado y el oncólogo Rafael López. El acto se ha celebrado en la iglesia de San Domingos de Bonaval, en Santiago, en presencia de las máximas autoridades de la comunidad y de representantes de todos los ámbitos de la sociedad gallega

Ledicia Costas, premio nacional de literatura infantil y juvenil en el 2015, autora de la novela Infamia y de 16 libros infantiles y varios poemarios, fue la primera a la que Alfonso Rueda impuso la medalla. La celebró como «unha verdadeira honra» y un «recoñecemento cheo» de significado. Metiéndose en uno de sus personajes, Escarlatina, afirmó que «pesa tanto que me vai esmagar o corazon». Costas se definió como «neofalante», miembro de las primeras generaciones que tuvieron gallego en la escuela. Agradeció el trabajo de las profesoras, bibliotecarias y libreras, y destacó lo valioso de transmitir el idioma, porque «temos unha lingua guapa», aunque a veces sufra «algún problema de saúde», por lo que hay que ayudar a hacerla resistente y «facela voar» a través de los libros y el habla.

Julián Hernández recogió el galardón en nombre de Siniestro Total, buque insignia de la movida gallega de los 80. Hernández comparó el Nobel con la medalla Castelao. El primero, un greenwashing de su creador, Alfred Nobel, inventor de la dinamita y fabricante de armas; la segunda, en memoria de un «intelectual multitarea» que denunció la crueldad de la guerra y sufrió el exilio. Hernández recordó a las anteriores alineaciones del grupo y las palabras de su productor en Estados Unidos, que definió al grupo como «anarcocomunistas galegos», aunque llevan «40 anos sin pisar a Audiencia Nacional». «Somos un grupo de rock and roll que tocamos a toda hostia, fin de la cita», concluyó.

El empresario Lino de Prado, emigrante ourensano en México y hombre clave en la expansión de Inditex al país azteca, celebró la medalla no solo como un reconocimiento personal sino como «símbolo de unión» entre dos tierras que ocupan «un lugar en mi corazón». El empresario, que recordó el esfuerzo de sus padres y la comprensión de su familia, abogó por seguir fortaleciendo los lazos entre Galicia y México, y se comprometió a mantener un trabajo incansable para alcanzar esa meta.

«Que día máis especial e que honra», afirmó Susana Rodríguez Gacio doctora y triatleta paraolímica, ganadora del oro olímpico en Tokio y campeona de Europa, señaló que el deporte es el terreno en el que «máis igual me puiden sentir a outras persoas». Explicó que el objetivo de lo deportistas es poner todo de su parte para «chegar un pouco antes á meta», y señaló que «a veces conseguimos estar nos peldaños deses podios», y compartió ese mérito con su familia, sus profesores, la ONCE y otros.

Rafael López López, jefe de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), hizo extensivo el reconocimiento a su equipo y al conjunto de la sanidad pública. López recordó a Castelao como «médico, artista e galego universal» e hizo un llamamiento a combatir el cáncer, «a gran pandemia» y «o maior problema de saúde do mundo accidental». López recordó las palabras de Castelao de que «o verdadero heroísmo consiste en converter os soños en realidades» y pidió recursos e sabiduría para que Europa y Galicia sean algún día «unha terra libre do sufrimento do cancro».

Cerró el acto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien situó el 28 de junio como una fecha clave en la «longa loita polo noso autogoberno», que definió como «un fogar que protexe, un fogar que acolle». El presidente defendió la universalidad de Castelao, subrayó que no debe ser patrimonializado por ninguna ideología concreta por ser «un heroe cívico de toda unha terra» que pertenece a «todo o pobo galego».

Sobre los galardonados, Rueda destacó la labor de Ledicia Costas para proyectar la literatura gallega a otras lenguas. Situó a Siniestro Total como una «Galicia total no eido da música». También celebró las medallas reales y también las «moitas medallas simbólicas» de Susana Rodríguez. De Lino de Prado dijo que tiene una «intelixencia moi natural», la que sale de “instinto de superación” que como él han lucido miles de emigrantes gallegos. Finalmente, destacó la trayectoria personal de Rafael López, al que atribuyó numerosos avances en la lucha contra el cáncer, y de quien destacó su capacidad para unir humanidad y pedagogía.

Los cinco, concluyó, son «perfectos exemplos» de los motivos que tienen los gallegos para estar orgullosos y de que Galicia esté «de moda» y que vive un «novo rexurdimento».