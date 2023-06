La impactante campaña de verano de la DGT: «Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida»

«Esa mañana volvía borracha conduciendo. No había dormido, y no he vuelto a dormir bien en mi vida». Así comienza uno de los vídeos de la impactante campaña de seguridad vial que la Dirección General de Tráfico acaba de poner en marcha de cara al verano. La que habla es una mujer joven, que le cuenta a un niño ensangrentado lo que le pasó aquel día en que ella iba conduciendo borracha. Es entonces cuando le llegan los sueños a su cabeza, relata la mujer. «¿Y yo salgo?», pregunta el niño. «Claro, siempre ahí. Atrapado entre la bici y la rueda del coche», responde ella.

«Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida». Ese es el lema de la campaña de la DGT, que también reproduce escenas de un motorista que perdió a su hijo en un accidente cuando iba borracho y que relata que su vida ha cambiado para siempre. Otra mujer que causó un accidente mortal cuenta que aún no ha cumplido 30 años y todas las mañanas entra al baño y tiene un pastillero esperándola. «Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar», se lamenta.

Las muertes que se pudieron evitar José Manuel Pan

Son algunos de los casos que se exponen en la campaña de Tráfico, que está muy centrada en el alcohol y en las consecuencias con las que conviven las personas que provocan un siniestro mortal de tráfico. La campaña muestra cómo un comportamiento de riesgo puede hacer que la vida de una persona deje de ser suya y que el sentimiento de culpa le persiga cada día después del siniestro de tráfico.

A través de tres personajes se refleja un breve diálogo con la persona a la que mataron en la carretera, lo que les genera angustia emocional, culpa, reproches, ansiedad y estrés postraumático.

En el 2022 aumentó el número de conductores con presencia de alcohol en el organismo en siniestros mortales de tráfico, ya que en 2019 el porcentaje era del 25 % y el año pasado se elevó hasta el 29 %. Además, cuando los siniestros ocurrieron por la noche y en fines de semana, el porcentaje de los conductores implicados en siniestros mortales que habían bebido alcohol aumentó en 7 puntos porcentuales respecto al 2019.