El empleo y el parón de la transferencia de competencias a Galicia centran el choque en el Parlamento

PARLAMENTO | EUROPAPRESS

La sesión de preguntas al presidente de la Xunta empezó desafinada en O Hórreo. La socialista Begoña Rodríguez Rumbo pidió la palabra para decir que Luís Álvarez, el portavoz del PSdeG, no podría asistir tras haber sufrido un percance en el coche, y criticó que el presidente de la cámara, Miguel Santalices, no le permitiese preguntar en su lugar. «Lamento discrepar», le replicó Santalices, quien explicó que había hablado con Álvarez por teléfono para decirle que la viceportavoz podría preguntar si él no llegaba a tiempo. «Estas cousas convén matizalas un pouco primero», reprochó Santalices a los socialistas.

La pregunta estuvo lejos de poner en aprietos a Alfonso Rueda. Le acusaron de no sacar provecho de las medidas para el empleo impulsadas por el Gobierno central y propiciar una «fuga de cerebros» de la comunidad. La tesis era que Galicia «vai ben», gracias a Pedro Sánchez y a pesar de la Xunta.

Rueda no dejó escapar la oportunidad y, tras recomendar a los socialistas que se coordinen un poco más visto el malentendido inicial, consideró poco realista decir que las cosas en Galicia van bien «a pesar do Goberno de Galicia», sobre todo cuando las cifras del paro comparadas con la media española tienen un diferencial del 3 % favorable a la comunidad. «Si a mellor España es tres puntos máis de desempleo de lo que hai en Galicia, alédome moito de estar en Galicia e de gobernar Galicia», dijo citando el lema electoral del PSOE.

Los nacionalistas centraron su pregunta en que durante los últimos 14 años no se han transferido competencias a Galicia. Para la portavoz del BNG, Ana Pontón, el motivo es que el PPdeG es «unha sucursal de Génova» y «cabalo de Troia do centralismo», incompetente para defender los intereses de Galicia.

Rueda le recordó que su partido apoyó la investidura de Sánchez a cambio de una serie de cesiones de competencias que no se hicieron realidad. «A culpa é nosa a vostedes non os engañou ninguén», ironizó Rueda antes de endilgar al BNG el «triste récord de ser o único partido nacionalista que non conseguiu nada».

Pontón le replicó diciendo que «unha mentira repetida mil veces non é verdade» y atribuyó a su partido la «rebaixa histórica» de los peajes en la AP-9, lograda con un diputado frente a los diez del PP, que hicieron un «papelón indefendible».

Rueda contraatacó acusando al Bloque de hacer un «nacionalismo de Ferraz que rendiu pouco», les reprochó haber dejado caducar en connivencia con el PSOE el traspaso de la autopista y, ante la nueva petición del Bloque para la cesión de competencias a Galicia, le recordó la valoración que hicieron los socialistas: «Parece feita para a galería» y con «escasa solvencia». «Vaia socios, vaia panorama», concluyó.