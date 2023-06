La consultora QS sitúa a las tres universidades gallegas entre las mil mejores del mundo

Campus sur de la USC Tania Valencia

La consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS) ha publicado su ránking de universidades, según la cual el MIT bostoniano es el mejor centro universitario del mundo, y lleva doce años en el top. Le siguen Cambridge y Oxford, que por algo se trata de un listado británico, y las universidades españolas están en la parte alta de la tabla pero lejos de la cumbre: la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) es la primera, en el puesto 149 del mundo. Galicia ocupa un lugar digno pero ya en el 750 con la USC, el 900 la de Vigo y en el puesto 1.000, la de A Coruña.

El ránking QS no tiene la repercusión del más famoso de los listados, el de ARWU (hecho por la universidad Jao Tong, de Shanghái, y también llamado ránking de Shanghái) ni el THE, la propuesta de Higher, el suplemento educativo del londinense The Times. Pero el ránking QS, que es precisamente una escisión del THE, es interesante porque se realiza a través de encuestas. Lo que más vale es la reputación académica, obtenida con la opinión de 76.000 académicos de todo el mundo; pero también se pregunta a 44.000 empleadores sobre qué universidades tienen mejores graduados; se estudia el ratio profesor/alumnos; las citas de los profesores; y el número de profesores y alumnos extranjeros que atrae el campus.

En los listados generales son las universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña las mejor representadas, con presencia de algunos centros señeros continentales como las escuelas politécnicas de Zúrich (ETH) o Lausana (EPLF), que conviven, a un paso de distancia con las asiáticas, con Singapur y Pekín destacando del resto.

Para encontrar la oferta española y gallega bien posicionada, hay que ir a los subrankings. Como el de las ciudades universitarias, donde Madrid, que es la única española, ocupa un meritorio 44.º puesto.

La Universidade de Santiago (USC) está en el 100 de farmacia; el 200 en arqueología, historia, lingüística, ingeniería química y en lengua inglesa; el 250 en derecho y agricultura; el 300 en ciencias naturales, ciencias ambientales, educación, en física y en química; el 350 en medicina y en biología; el 400 en matemáticas, el 450 en economía y el 500 en ciencias sociales y de gestión.

La Universidade de Vigo, por su parte, está de 350.º en ingeniería eléctrica y electrónica, y 550 en química y en ciencias biológicas.

La Universidade da Coruña solo aparece en uno de los listados parciales, el de ingeniería mecánica, donde ocupa el puesto 550.