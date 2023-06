La playa de As Catedrais limitará su entrada desde el sábado y para O Areoso aún no se han abierto las reservas

De izquierda a derecha: pórtico de la Gloria, Fuciño do Porco, Covas do Rei Cintolo, O Areoso, As Catedrais y Cíes.

A partir de este sábado, 1 de julio, y hasta el 30 de septiembre, quienes quieran visitar la playa de As Catedrais solo podrán hacerlo con reserva. Cada día, se permitirá la entrada gratuita a un máximo de 4.812 personas, que conseguirán la autorización en la página web ascatedrais.xunta.gal. Las reservas ya están disponibles, con una antelación de 30 días, y por el momento hay plazas para todos los días de julio. Este sistema para controlar el aforo es habitual en los últimos años, y ya se implantó esta pasada Semana Santa.

El formulario es muy sencillo de cumplimentar. Tras elegir el día y las personas que visitarán As Catedrais, es necesario aceptar una casilla en la que el usuario confirma que conoce los riesgos, acepta las condiciones y manifiesta su voluntad de realizar igualmente el recorrido. Igualmente, en la página web se hace referencia a los riesgos de la visita y se aporta una serie de recomendaciones. A continuación, se solicitan los datos del solicitante (nombre y apellidos, domicilio, contacto) y de las personas que accederán al recinto.

Con un aforo de casi cinco mil personas, no hay problema para hacerse con una plaza (por ahora) para este mes de julio. Las reservas se pueden hacer con una antelación de hasta 30 días.

Sin noticias de O Areoso

Esta medida, la de restringir la entrada, se extiende también desde este sábado a los islotes Guidoiros y la isla de Rúa, en A Illa de Arousa, que solo podrán ser visitados por 150 personas al día. Así, las entradas a O Areoso se concederán en tres turnos: del amanecer al mediodía, desde ese momento hasta las cinco de la tarde y la última franja terminaría al atardecer. La Consellería de Medio Ambiente defiende esta norma para preservar el patrimonio natural, «ante o exceso de afluencia» que venía registrando en los últimos años el islote.

Pero a dos días para que entre en vigor, todavía no se ha puesto en marcha el sistema de reservas. La Xunta está ultimando la aplicación web que regulará las entradas, y que se prevé que esté lista para comienzos del mes de julio. Sin embargo, fuentes de la consellería no han podido confirmar que esté a tiempo para el día 1. En la otra parte están las empresas que transportan a turistas a los islotes y ofertan actividades en el entorno del islote, y que todavía no pueden ofrecer más información a quienes los llaman interesados por sus servicios.

El sistema, que ha sido diseñado por la Amtega y se encuentra actualmente en fase de pruebas, será similar al que ya regula el acceso a las islas del Parque Nacional Illas Atlánticas o la playa de As Catedrais, «polo que a súa eficacia e operatividade están demostradas».

Control de aforo

Otras islas, como las Cíes, Ons, Cortegada y Sálvora, también han acotado el número de visitas. A través de la web autorizacionillasatlanticas.xunta.gal/, se puede reservar la entrada para las Cíes y las Ons. Para continuar con el formulario, hay que aceptar, como en el caso de la playa de As Catedrais, los riesgos que puede conllevar la visita. En la siguiente pantalla se solicitarán los datos del solicitante y de los visitantes.

Una vez expedida la autorización, los usuarios tienen hasta dos horas para comprar el billete de la naviera autorizada que realizará el transporte hasta las islas. De hecho, reservar la entrada primero es la única forma con la que se podrán adquirir.

Para las Cíes, quienes no tengan ya la autorización para este fin de semana se quedarán con las ganas. No obstante, hay disponibilidad casi total para los meses de julio y agosto.

Otras visitas a lugares de interés, como el pórtico de la Gloria en Santiago, la Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo y Fuciño do Porco en O Vicedo (que reabre este sábado, 1 de julio, después de varios meses cerrado por los efectos de un temporal), tienen restringida la entrada. Por ahora, no hay problema para hacerse con una de las plazas.