PP y PSdeG creen que Pontón trata de «ocultar» a Néstor Rego al plantear un debate con ella

Ana Pontón, este lunes junto a la alcaldesa de Santiago y los cabeza de lista para el 23 de julio.

Las direcciones de PP y PSdeG creen que la líder del BNG, Ana Pontón, trata de esconder a su candidato al Congreso, Néstor Rego, con su propuesta de debate a tres entre ella, Alfonso Rueda y Valentín González Formoso, un encuentro en televisión para debatir sobre las elecciones generales. Lo cierto es que ninguno de ellos es candidato ni al Congreso ni al Senado. Los populares ya han dicho que no aceptarán, y los socialistas se mostraron este lunes «abertos» a cualquier debate, pero extrañados por los protagonistas que plantea Pontón.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, insistió esta mañana en que los socialistas están dispuestos a ir a «todos cantos debates existan», como este que lanzó Ana Pontón, pero a continuación se cuestionó si con esta propuesta pretende «ocultar» a Néstor Rego. Este dirigente es el número uno del Bloque por la provincia de A Coruña y durante esta legislatura ha sido el único representante del BNG en el Parlamento. Pese a que brindó su voto a la investidura de Pedro Sánchez, lo cierto es que el peso de los nacionalistas gallegos como socios del PSOE se fue diluyendo durante estos años. Rego es el secretario xeral de la UPG, partido hegemónico dentro del Bloque y en el que milita también Pontón.

El propio Luís Álvarez se cuestionó sobre la pertinencia de que sea la portavoz del Bloque la que pueda debatir ante las elecciones del 23 de julio porque ella no es candidata. El socialista se preguntaba si Pontón «quere ocultar algún candidato do BNG porque ten algún problema» con que sea Rego quien participe en ese debate.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, achacó esta propuesta «á necesidade dun golpe de efecto da voceira do BNG». «A señora Pontón falaba xa de conseguir un grupo propio no Congreso, pero agora rebaixou as súas expectativas, a agora quere buscar un golpe de efecto, e non entendemos esa búsqueda de protagonismo porque llo está a quitar ao seu candidato estrela, Néstor Rego, quen conseguiu que Pedro Sánchez fose presidente do Goberno sen conseguir absolutamente nada», indicó Rueda. A su juicio, las circunstancias con respecto al año 2008, cuando el PP pidió —y logró— un debate en Galicia también para unas elecciones generales, son ahora diferentes: «Cambiou que agora a voceira do BNG está moi necesitada dalgún tipo de proxección».

Pontón evitó hoy entrar de nuevo en el tema de los debates para centrarse en algunos de los aspectos que reclamará el BNG en Madrid tras las elecciones, confiando en tener un «grupo galego forte». El objetivo que se marcó el Bloque en el inicio de la precampaña electoral es tener un grupo parlamentario en el Congreso, lo que equivaldría a 5 diputados; la encuesta de Sondaxe de este fin de semana les da dos.

Desde San Domingos de Bonaval, celebrando el aniversario del estatuto de 1936, Pontón apeló al voto de los gallegos en las generales como «unha ferramenta para acabar co trato de segunda que nos dan desde Madrid, para defender que o vento de Galiza se poña a disposición da sociedade galega, para defender inversións xustas, para defender a modernización do noso ferrocarril, para defender as nosas rías, en definitiva para facernos valer, deixando claro que non reclamamos privilexios, senón xustiza e dignidade». A ese acto en Santiago acudieron los cabezas de lista al Congreso y al Senado, entre ellos el propio Néstor Rego.