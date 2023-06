Formoso cree que Ana Pontón trata de ocultar a Néstor Rego en un debate «porque representa ao BNG de verdade, o que di que a guerra de Putin está xustificada»

Valentín González Formoso, este martes en el aniversario del Estatuto de 1936 en el Panteón de Galegos Ilustres SANDRA ALONSO

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, confirmó esta mañana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Galicia en plena campaña electoral para los comicios que se celebrarán el próximo 23 de julio, aunque todavía no hay una fecha cerrada.

Tras asistir a la ofrenda floral que organizó el partido por el aniversario del Estatuto de Autonomía de 1936 en el Panteón de Galegos Ilustres, Formoso apeló al voto útil: «Hai dúas opcións: Alberto Núñez Feijoo e Pedro Sánchez, e esa utilidade ten que ser o motor que nos faga reflexionar e levantar como país para garantir que non se volva a discursos antiprogreso, como poñer en dúbida o dereito das mulleres a exercer o aborto, como fai Vox», en una referencia a la «ameaza da extrema dereita». Una España en blanco y negro, señaló el secretario xeral de los socialistas «que non queremos entregar ás xeracións futuras, baseada en principios máis propios de hai corenta anos».

Hablar de estatutos de autonomía y competencias, explicó Formoso, «cobra un valor especial nun momento onde hai unha ameaza clara da extrema dereita e dereita que avanzan cara a un posible goberno», donde la ciudadanía tendrá que elegir entre «unha Galicia e un país moderno, onde se consoliden os dereitos sociais, laborais e económicos, moderno e europeísta» o un proyecto «en branco e negro» y donde se vuelvan a «conxurar principios que vaian en contra dos dereitos e liberdades das mulleres».

Es importante, afirmó Formoso, que los gallegos reflexionen que los resultados del 23 de julio «non son uns resultados electorais máis, senón algo máis serio: unha regresión anos atrás», y que vayan a votar . Porque personas «antimulleres, antiabortistas, anticultura, antiEuropa, antiliberdade» pueden llegar a las instituciones.

El secretario xeral de los socialistas gallegos también se refirió a la propuesta del BNG de un debate a tres: «Sempre queremos debatir. Os debates non nos asustan». Sin embargo, rechazó que sean los líderes de PP, PSOE y BNG quienes expliquen sus propuestas, sino que participen en los debates «quen van representar a cidadanía teñan a oportunidade de explicar quen son. Porque no Congreso non vai estar nin Pontón, nin Formoso, nin Rueda».

También señaló que es «un erro ocultar neste caso a Néstor Rego», que es lo que cree que está intentando la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. «Porque Rego representa ao BNG de verdade, ese que di que a guerra de Putin estaba xustificada, que non aplaudiu a Zelenski no Congreso e que pedía para Galicia unha república independente», dijo.

Sobre la advertencia que sindicatos y médicos hacen ante un riesgo de colapso en los centros sanitarios el inicio del verano, a Formoso le preocupa que «o conselleiro dea por boa esta situación e fale de axustes de verán, como se non estivésemos acostumados ao risco de atención, como pasou o ano pasado». Según afirmó, la atención primaria adolece de falta de presupuesto y de recursos humanos.

La reforma del estatuto

Formoso también abogó por una reforma del Estatuto de Autonomía, «acotada a moi poucas materias para que Galicia non deixe de formar parte do grupo de autonomías de primeira», pero que mejore su autogobierno. Y criticó que, tras 15 años del PP en la Xunta, estos no hayan conseguido sumar una nueva competencia.

Consideró «inconcibible» que otras comunidades que no están consideradas como una nacionalidad histórica tengan la posibilidad de hacer decretos ley para poder gestionar con más agilidad. Del mismo modo, dijo no comprender que otros territorios como Andalucía o Canarias puedan asumir la gestión y ordenación de su litoral, mientras que en Galicia «a falta de previsión estatutaria sexa utilizada como obxección para non acceder a esta competencia».