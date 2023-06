Pontón emplaza a PP y PSOE a un debate electoral en Galicia ante el 23J

BNG | EUROPAPRESS

La portavoz nacionalista Ana Pontón propone, con motivo de la próxima cita con las urnas del 23 de julio, la celebración de un debate electoral al máximo nivel «entre as principais forzas políticas para explicarlle á cidadanía cales son as alternativas para defender os intereses de Galiza no Congreso e no Senado».

«No BNG entendemos que os debates electorais son un dereito da cidadanía e por iso facemos esta proposta dun debate na TVG como medio público en horario de máxima audiencia, para que os galegos e as galegas coñezan de primeira man cales son as alternativas que temos as forzas políticas para defender os seus intereses ante o Goberno do Estado», argumento la líder del BNG.

Pontón señaló que Galicia se juega mucho el próximo 23 de julio y que, por lo tanto, «hai que colocar os problemas do país no debate, superando o enfoque centralista da campaña electoral. Algúns queren facer esta campaña desde o centralismo e desde Madrid e no BNG pensamos que hai que enfocala no que realmente lle importa á xente deste país e no que nos estamos xogando en temas como as infraestruturas, o modelo enerxético ou a situación dos nosos sectores produtivos», citó.

A juicio de la portavoz, se trata de asuntos claves de futuro «sobre os que os galegos e as galegas deben escoitar que opinamos as forzas políticas e cales son os nosos compromisos para defendelos ante o Congreso», matizó Pontón, quien confía en que Alfonso Rueda, presidente del PPdeG, acepte la proposta del BNG tal y como ya se hizo en el 2008 con motivo de las elecciones generales. Recordó que, entonces la petición fue formulada por el PP de Alberto Núñez Feijoo.

«Espero que o señor Rueda non teña ningún inconveniente en aceptar este debate que lle propoñemos desde o BNG, que é exactamente o mesmo que propoñía o PP no 2008 cando estaba na oposición e ao que o Bloque Nacionalista Galego dixo que si. Nesas eleccións, a TVG celebrou un debate en horario de máximo audiencia no que participaron Feijoo, Quintana e Touriño, e o debate electoral que hoxe lle formulo ao señor Rueda é exactamente o mesmo que se celebrou naquel momento a petición do Partido Popular», señaló.

En este sentido, Pontón confía en que Rueda acepte «por coherencia, por democracia e por respecto á cidadanía, porque os galegos e as galegas teñen dereito a coñecer que van facer os seus representantes en Madrid, para que lle estamos pedindo a confianza e sobre todo que vai facer cada forza política para defender os intereses e o futuro de Galiza», concluyó la líder del BNG.