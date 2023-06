Rueda, sobre la encuesta de Sondaxe: «Anima, di que imos polo bo camiño»

Alfonso Rueda llegó a Sigüeiro, en el concello de Oroso, conduciendo su moto SANDRA ALONSO

Alfonso Rueda estaría en estos momentos en disposición de reeditar la mayoría absoluta que mantiene el PP desde el año 2009 según los datos del barómetro trimestral que elabora el Instituto Sondaxe para La Voz de Galicia. Conseguiría 41 escaños frente a los 34 que sumarían los dos partidos de la oposición. El presidente de la Xunta valoró esta encuesta minutos antes de firmar en el libro de honor del Concello de Oroso, a donde acudió este sábado para presentar el programa Xacobeo Xove. «Anima -apuntó Rueda-, as enquisas non son máis que iso pero marcan tendencia, que auguren que repetiriamos practicamente a mesma porcentaxe e os mesmos escanos que nas eleccións de hai tres anos e medio, cando tivemos un magnífico resultado, di que imos polo bo camiño e que simplemente temos que seguir así».

El responsable del Gobierno gallego ve en estos resultados «o sentir da xente que maioritariamente segue confiando no que estamos facendo na Xunta», por lo que emplaza a todo su equipo «a seguir traballando así con toda a humildade e con toda a forza».

Rueda se refirió también a la exclusión del corredor atlántico noroeste entre los proyectos aprobados por la Comisión Europea para repartir 6.200 millones de fondos comunitarios y culpó directamente al Gobierno de Sánchez por su falta de implicación en este proyecto, «é inexplicable esta actitude», afirmó, acusando al presidente del Gobierno de no presentar ninguna petición de fondos para perjudicar a Feijoo, «con esta tendencia do señor Sánchez, probablemente para prexudicar as expectativas electorais do señor Feijoo, castiga a Galicia».