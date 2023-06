Formoso apela al voto útil para evitar que los pactos por la derecha lleven a España «50 anos atrás»

XOÁN REY | EFE

Voto útil que lleve a una mayoría amplia para frenar el avance de la ultraderecha. Ha sido el mensaje clave que el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha lanzado en la convención de candidatos socialistas a las elecciones generales del 23J este sábado en Santiago. Lo ha hecho con un mensaje directo a la sociedad española: «Estamos votando o que queremos que España sexa nos próximos 50 anos».

El líder de los socialistas gallegos ha contrapuesto el modelo de «dereitos sociais» de los gobiernos socialistas de los últimos 40 años con los pactos entre PP y Vox que están llevando a que ya haya «cortes autonómicas presididas por persoas que negan a violencia machista, o cambio climático, os avances científicos, que chamaron a non vacinarse na peor etapa sanitaria da historia», en referencia a la presidenta de las Cortes de Aragón, que es miembro de Vox.

«Esas persoas están a gobernar institucións grazas a que Alberto Núñez Feijoo e Alfonso Rueda teñen claro o seu interés, que é chegar ao poder de calquera maneira posible, incluso poñendo en risco os avances sociais neste pais», ha lamentado Formoso, que ha apelado a las familias gallegas a que piensen «o que queren para os seus fillos» para acto seguido enumerar algunas de las medidas en materia social que se han puesto en marcha por parte de los gobiernos socialistas: la ley de dependencia, las becas para educación, el respeto a la diversidad, el sistema de pensiones, la entrada en la UE...

«Iniciamos unha campaña que vai ser histórica, unha campaña onde España e Galicia se xoga volver 50 anos atrás, unha regresión que non é unhapaleta de colores. Significa paralización dos avances en materia social», ha dicho el secretario xeral de los socialistas gallegos, que ha dibujado, con un pacto entre PP y Vox, un panorama de retroceso «en dereitos laborais, económicos, que volvamos á cultura máis casposa, que prohibamos a diversidade lingüistica e cultural. En definitiva, unha España moitísimo peor que a España que representa o PSdeG».

Formoso ha calificado el 23J de un proceso electoral «que non é normal» y que no contrapone siglas políticas,sino modelos sociales. Ante esto, se ha mostrado convencido de que su partido «vai ser capaz de darlle a volta ás enquisas, de acompañar a unha sociedade española que é suficientemente madura para saber valorar que non estamos votando nun proceso electoral normal».

Precisamente, preguntado por la encuesta de Sondaxe que da la victoria electoral al PP en Galicia, Formoso ha dicho que «as enquisas non van a ser as que hoxe vemos», ya que el «empeño pedagóxico» que pondrá el PSOE durante la campaña de las generales «vai facer fincapé e se vai notar na vontade política dos galegos e galegas» y que eso se reflejará en los sondeos y trackings diarios durante la campaña. «As enquisas que valerán son as do 23 de xullo», ha zanjado.