Luis Menor se perfila como el relevo de Baltar en la Diputación de Ourense

Baltar, Menor y Rueda, el pasado mayo en un acto de la precampaña para las municipales. Brais Lorenzo | EFE

Luis Menor, alcalde de O Pereiro de Aguiar y hombre de máxima confianza del presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, se perfila como el relevo de José Manuel Baltar al frente de la Diputación de Ourense. Son cada vez más las voces entre cargos y alcaldes del partido en la provincia que le piden al regidor de O Pereiro de Aguiar y ex director xeral de Emerxencias que dé un paso al frente y asuma el reto de liderar la institución provincial. Su candidatura cuenta con el aval del partido en Santiago, que ve con buenos ojos un relevo alejado del baltarismo después de tres décadas.

Luis Menor es conocedor de que cada vez son más las voces dentro del partido que le piden que opte a presidir la institución. Para ello, primero debe ser elegido diputado provincial por la junta electoral de la zona de Ourense (que incluye la capital). La votación está en suspenso a la espera de que se constituya la corporación de Celanova el próximo 7 de julio. «El escenario en el partido desde la renuncia de Baltar ha cambiado completamente, y mucha gente entiende que la persona adecuada para liderar el cambio es Luis Menor», explican fuentes del partido. El alcalde de O Pereiro, que acaba de afianzar la mayoría absoluta en este municipio pujante situado a las puertas de la ciudad de Ourense, ya no descarta esa posibilidad: «É algo que pasa polos compañeiros, pero entendo que non sería correcto pola miña banda non atender esas voces cada vez máis insistentes que me piden ese compromiso».

Que Luis Menor fuese el relevo de Baltar es algo que hasta hace poco no entraba en los planes del regidor. De hecho, su nombre se incluyó en las candidaturas para el Senado en las elecciones generales. Es el número dos, un puesto de salida habitual para los populares, por la provincia de Ourense. En caso de que finalmente fuese designado diputado provincial y, a la postre, presidente de la Diputación, el cargo al que renunciaría Menor es al de senador, toda vez que considera que tiene un compromiso con sus vecinos de O Pereiro para los próximos cuatro años.

El consenso que ha crecido en los últimos días en torno a su figura lo convierten en el principal aspirante a ser el relevo de Baltar. El momento clave en este proceso llegará cuando se designen los seis diputados populares de la junta electoral de Ourense. «La dirección provincial debe ser neutral. La decisión está en manos de alcaldes y concejales», indican fuentes populares.

Ana Villarino se cae

El de Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra, era uno de los nombres que más sonaban en las quinielas para relevar a José Manuel Baltar como presidente de la Diputación ourensana después de que este anunciase que no optaría de nuevo a repetir en el cargo. Sin embargo, Villarino se ha quedado fuera de la carrera ya que ni siquiera será diputada. Aunque era la preferida del comité electoral provincial, otro candidato recogió avales, el exregidor de A Gudiña, José María Lago. Al parecer contaría con más apoyos que Villarino, que acabó renunciando a participar en la votación.

Ayer, en pleno proceso para elegir el relevo en la Diputación de Ourense, tanto Rueda como Baltar eludieron posicionarse sobre este asunto.