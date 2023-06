El corredor atlántico noroeste queda excluido del último reparto de fondos de Bruselas

El Ministerio de Transportes nombró el 27 de enero a José Antonio Sebastián Ruiz como comisionado del corredor atlántico. La Xunta y el sector logístico aún esperan a reunirse con él. Cabalar | EFE

La Comisión Europea anunció ayer una partida de 6.200 millones de euros para financiar infraestructuras dentro de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), de los que 70 millones irán a proyectos españoles y otros 177 millones a proyectos conjuntos comunitarios en los que participa España. En total 247 millones que serán repartidos entre el corredor mediterráneo y el atlántico (en otros puntos de esta conexión), pero no servirán para financiar ningún proyecto en el sector noroeste del corredor atlántico, donde se encuentra Galicia, Asturias y Castilla y León.

España recibirá 27,9 millones de euros para trabajos de electrificación en la sección entre Castellón y Valdellós del corredor mediterráneo. Además, obtendrá otros 6,7 millones de euros para el suministro de energía al puerto de Algeciras y otros 4,9 millones para la construcción de un aparcamiento en el tramo del corredor mediterráneo entre Murcia y Algeciras.

Otros 22 millones irán al corredor atlántico en la sección entre Atxondo y Abadiño (Vizcaya), en el eje de alta velocidad vasco, además de 7,3 millones para construir una plataforma intermodal en el puerto de Huelva.

La Unión Europa también otorgará 177 millones de euros a proyectos conjuntos en los que participa España, entre ellos 62 para desplegar sistemas inteligentes de transporte en el corredor atlántico, el corredor mediterráneo y el eje transeuropeo que une el mar del Norte con el Mediterráneo, en el sur de Francia.

Finalmente otorgará una subvención de 1,8 millones de euros para realizar obras de mejora en la terminal marítima de Zaragoza, con el objetivo de mejorar el tráfico transfronterizo entre España y Francia con este puerto seco.

Críticas desde la Xunta

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade calificó de «pésima» la noticia de que el corredor atlántico noroeste quede excluido del reparto de fondos europeos para este año. «É unha pésima nova que confirma os nosos temores», aseguraron en una valoración sobre el destino de estas partidas comunitarias.

«A falta de apoio, a falta de compromiso e a falta de implicación do Goberno de España co corredor atlántico noroeste ten como resultado que esta infraestrutura esencial para a nosa competitividade e para o noso progreso quede estancada mentres as doutros territorios progresan», aseguraron fuentes del Gobierno gallego.

Consideran desde la Xunta que el Ministerio de Transportes y el Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico —nombrado en enero— deberían explicar «por que ningún proxecto do corredor atlántico en Galicia e no noroeste van recibir fondos europeos na convocatoria que vén de resolverse». «Como non temos interlocución co Goberno sobre este asunto non sabemos se é que o Goberno non presentou ningún proxecto galego e do noroeste á actual convocatoria, ou e que presentou algún pero sen a calidade suficiente para acadar a súa selección», añaden estas fuentes.

En cualquier caso, en el departamento que dirige Ethel Vázquez creen que merece una explicación el hecho de que Bruselas vaya a destinar este año 6.300 millones de euros a impulsar la Red Transeuropea de Transporte, «dos cales 250 serán para España pero ningún para Galicia nin para o noroeste».