El PP quiere que el Parlamento inste la reforma del sistema de elección de plazas mir

Estudiantes de medicina entrando a la facultad de Santiago para hacer el examen mir Sandra Alonso

El grupo parlamentario del PPdeG ha presentado una proposición no de ley en la que pide que la Cámara gallega inste a la Xunta a demandar al Gobierno varias cuestiones relacionadas con el sistema de formación sanitaria especializada, incluidos los mires. Entre ellas, reclama que se reforme el sistema de elección de plazas ya para la convocatoria del 2024, de modo que los aspirantes sepan en tiempo real las plazas disponibles. También eliminando la nota de corte que limita el acceso de los titulados a especialidades en las que se necesitan nuevos profesionales.

También quieren solicitar que se acelere la tramitación para crear el título de especialista en urgencias y emergencias, de manera que se puedan incluir plazas concretas para esta especialidad ya el próximo año, «e evitar así obrigar aos aspirantes que queiran traballar nas urxencias a ocupar prazas formativas na especialidade de medicina familiar».

Los populares también animan a solicitar que el Ejecutivo central termine de tramitar la nueva normativa de requisitos para la acreditación de unidades docentes en la especialidad de medicina de familia, flexibilizándolos (apuntan que ese compromiso viene ya desde el 2018), y de modo que estén vigentes ya en la convocatoria del 2024.

En esa línea, la proposición no de ley también habla de lograr que se puedan acreditar y ofertar mil plazas formativas más de medicina de familia en toda España, facilitando los trámites que permitan la ampliación sobrevenida de la oferta de formación sanitaria especializada.

El último punto reclama medidas para hacer operativo y mantener «completo e actualizado» el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, de modo que sea un «instrumento útil para planificar no futuro as necesidades de formación de especialistas no Sistema Nacional de Saúde».