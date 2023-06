El PP empieza a mover fichas para el relevo de Baltar en la Diputación con los primeros nombres sobre la mesa

El presidente saliente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Santi M. Amil

Tras los plenos de constitución de los concellos el pasado sábado, están ya en marcha los trámites para la renovación de las diputaciones. En el caso de Ourense, las votaciones para elegir a los diputados correspondientes a cada partido judicial empezarán mañana, y ese proceso culminará con la elección del nuevo presidente en una fecha aún por determinar, pendiente de recursos y de la repetición de elecciones en varios municipios. El actual presidente, José Manuel Baltar Blanco, renunció a optar a repetir en el cargo, forzado por la dirección del PPdeG, pero sigue liderando el partido en la provincia. El comité electoral que él dirige ha hecho una propuesta continuista para la elección de los nuevos diputados provinciales, y esa circunstancia ha abierto una grieta entre los populares más afines al baltarismo y aquellos que apuestan por la renovación.

En el pasado, José Manuel Baltar decidía personalmente quién debía representar al PP y lo anunciaba en Twitter antes incluso de que los concejales de cada comarca los votasen. Dadas las actuales circunstancias de provisionalidad en el liderazgo del partido, hay voces que reclaman más consenso. Sin embargo, la dirección provincial del PP ha formulado ya las propuestas de diputados para los partidos judiciales de O Carballiño (Patricia Torres, alcaldesa de Boborás), O Ribeiro (César Fernández, de Ribadavia), Bande (Plácido Álvarez, de Muíños), Trives (Chemi Pérez, de San Xoán de Río) y Verín (Ana Villarino, de Oímbra). Esta última forma también parte de la dirección del PPdeG, pero todos están íntimamente vinculados a Baltar. Forman parte del actual gobierno provincial y su designación no responde a las ansias de renovación expresadas en varias comarcas.

El comité electoral del PP ourensano no se ha pronunciado aún sobre los candidatos en los partidos judiciales de Valdeorras y de Ourense, siendo este último especialmente trascendental, ya que reparte seis de los doce diputados que obtuvo el partido. La fecha de la votación está pendiente de un recurso presentado en Celanova y los críticos con el baltarismo están dispuestos a presentar una candidatura alternativa si la propuesta que sale del comité electoral provincial no cumple sus expectativas. Muchas voces reclaman la inclusión en esa lista de Luis Menor, alcalde de O Pereiro, que suena como posible presidente de la Diputación en esta nueva etapa. En otras comarcas, como en la Baixa Limia, se planteó una alternativa a Plácido Álvarez, designado por Baltar, aunque finalmente los críticos planean no asistir a la votación para visibilizar su malestar.

La oposición

También este proceso está generando tensiones en el PSOE. La dirección provincial de Rafael Rodríguez Villarino hizo una propuesta de diputados continuista. Él no seguirá, pero sí quiere que lo hagan varios de sus fieles. Y su lista no incluye a ninguno de los concejales de la capital, lo que ha generado malestar. En todo caso, su propuesta está pendiente del visto bueno de Ferraz. Por lo que respecta al BNG, ya está confirmada la continuidad de su actual portavoz, el alaricano Bernardo Varela.