Pontón acusa al PP de «xogar coa vida das mulleres» por sus pactos con Vox

Ana Pontón, en el centro, acompañada de los candidatos al Congreso del BNG: Noa Presas (Ourense), Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra) y Daniel Castro (Lugo) Sandra Alonso

El BNG presentó hoy martes en Santiago a sus cabezas de lista al Congreso para las próximas elecciones generales por las cuatro provincias. Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Noa Presas (Ourense) y Dani Castro (Lugo) estuvieron acompañados por Ana Pontón, portavoz nacional del partido. Pontón subrayó su apuesta de que el Bloque logre un «grupo galego forte» que «poña Galiza no centro» y tenga «mans libres» para atender a los intereses de la sociedad gallega.

Pontón puso como modelo los «grupos fortes» que tienen en el Parlamento los nacionalistas vascos y catalanes, que han sido capaces de situar los problemas de esas comunidades en el centro de la agenda política. Pontón advirtió además de la necesidad de evitar que los problemas de Galicia se «secundaricen» en la campaña electoral. Si los partidos centralistas los consideran secundarios en campaña «que non farán» cuando tengan los resultados, subrayó.

La portavoz del Bloque también criticó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, por sus pactos con Vox, una conducta «gravísima» porque ese partido «cuestiona a violencia de xénero» y, por lo tanto, los populares están «xogando coa vida das mulleres, coa nosa seguridade e liberdade, e non o podemos permitir». Con esos acuerdos, señaló Pontón, pactan con un partido que quiere volver a la época en la que había «mulleres que cando ían presentar unha denuncia [contra su pareja] lles dicían que, como iso non era delito, tiñan que volver a casa e esperar a que a próxima vez lles deixase máis marca, e que entón fosen outra vez ao xuzgado».

Los candidatos se refirieron a distintos aspectos de la política gallega y nacional. Rego, que fue el único diputado nacionalista en la última legislatura, destacó que el acuerdo de investidura con los socialistas permitió «frear o paso da ultradereita» e impulsar «políticas sociais avanzadas». Aunque señaló que la satisfacción «non foi completa» porque los dos partidos que conformaron el Gobierno, PSOE y Podemos, rechazaron avanzar más con medidas como la derogación completa de la reforma laboral del PP.

Noa Presas advirtió contra la «normalización» de la extrema derecha y reclamó un feminismo que no debe ser cómodo ni dócil. También criticó que se haya mantenido la desigualdad territorial en materia como las pensiones, que en Galicia están entre las más bajas del Estado.

El candidato por Lugo, Dani Castro, apuntó a los problemas de las nuevas generaciones y las dificultades para acceder a una vivienda o a un empleo, lo que lleva a algunos a la emigración.

Carme Da Silva reclamó una «transición enerxética xusta» que repercuta en las empresas y los trabajadores gallegos, que sea «vento nas velas do pobo galego e non vento no peto das eléctricas».