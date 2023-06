Abogados gallegos piden poder cotizar como autónomos por las bajísimas pensiones de su mutua

Una pancarta con quejas contra la mutualidad en una protesta del turno de oficio en A Coruña la semana pasada MIGUEL MIRAMONTES

Santiago Martínez se colegió como abogado en 1991. «Entonces no podías cotizar a la Seguridad Social a través del RETA —el régimen especial para trabajadores autónomos—, así que tenías que anotarte a la Mutualidad de la Abogacía», explica. En 1995, elegir la mutua o el RETA se volvió opcional, pero pasarse a la Seguridad Social implicaba perder las cuotas ya abonadas. «Además te decían que también era una cuestión de solidaridad, que estabas abonando las pensiones de tus compañeros, y te ofrecían pensiones de jubilación superiores a las del RETA, así que muchos optamos por seguir en la Mutualidad y otros muchos se anotaron en los años siguientes», continúa. Ya en el 2005, un cambio normativo convirtió el sistema de colectivo a individual, haciéndolo más similar a un plan de pensiones privado que a un sistema equivalente al de la Seguridad Social.

Según Martínez, actualmente hay unos 64.000 abogados en toda España que son mutualistas como alternativa al régimen de autónomos. Y explica que en los últimos años se han encontrado con un grave problema: cuando simulan la renta que obtendrán al jubilarse, las cifras están muy lejos de lo previsto: «Sabíamos que no iba a ser muchísimo, pero están saliendo pensiones de 300 y 400 euros al mes, menos que una pensión no contributiva. A mí la última vez me salían 650 euros, cuando tenía en mente 1.200. Además, son cantidades que no se actualizan ni con el IPC», indica. Eso a pesar de llevar años pagando las cuotas estipuladas por la Mutualidad, que según explica, actualmente le suponen «estar pagando más al mes de lo que pagaría cotizando como autónomo» y, además, no le dan derecho a cobertura sanitaria, por lo que a ese gasto ha tenido que sumar el de suscribir un seguro de salud privado.

Ante esa situación, se ha organizado un movimiento de protesta de afectados de todo el país, bajo el lema Abogados mutualistas por una pensión digna. Reclaman poder rescatar ya las cantidades abonadas (para hacerlo tendrían que esperar a jubilarse) y que se cree una pasarela al RETA, de manera que puedan entregar ese importe a la Seguridad Social, que esta les calcule unos períodos de cotización, y seguir los próximos años cotizando como autónomos, para alcanzar, al menos, pensiones equivalentes a las del sistema público.

Contacto con los partidos políticos

Eso requeriría acuerdo por parte de la Mutualidad para permitirles rescatar el dinero, pero también cambios normativos que implican a varios ministerios. «Nos sentimos maltratados, es una situación muy injusta, por eso, aunque las elecciones nos han dejado sin interlocutores en los ministerios, hemos empezado a contactar con los partidos políticos. En Galicia ya hemos estado en el Parlamento con los tres grupos, y hay distintas sensibilidades», revela Martínez.

Insiste este abogado gallego en que están reclamando «derechos laborales mínimos: Mientras otros colectivos, como los letrados o los jueces, piden subidas de 500 euros al mes, nosotros protestamos porque esos 500 euros van a ser toda nuestra pensión». Y se queja de no haber encontrado respaldo claro por parte de los colegios de abogados: «En algún caso se ha sacado una nota solicitando al Gobierno un complemento para esas pensiones de los mutualistas, pero eso no es lo que nosotros queremos. Eso sería pedir dinero público, y nosotros no pedimos dinero, el dinero lo tenemos, lo que queremos es que nos lo liberen y nos den alternativas para seguir cotizando».

Cotización en el turno de oficio

Al problema de las cotizaciones y de la búsqueda de una pensión digna, Santiago Martínez añade también los problemas del turno de oficio en Galicia. «Yo llevo más de treinta años trabajando en el turno de oficio, y aunque es la Administración la que me malpaga, nadie ha cotizado por mí, a pesar de que mi servicio tiene todas las condiciones de una relación laboral», apunta. Es por ello que reclama que la participación en el servicio de asistencia jurídica gratuita pueda suponer el reconocimiento de ciertos períodos de cotización.