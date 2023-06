La Xunta recuerda que los centros pueden ampliar la presencialidad de los ciclos a distancia hasta el 100 % de las clases

Protesta este lunes en el IES Politécnico de Vigo vigo

Sigue el conflicto en los institutos en los que se han convertido en cursos a distancia los ciclos de FP de adultos de modalidad presencial, que según la Xunta afecta a 20 aulas y para los afectados ronda las treinta. Los alumnos y profesores afectados denuncian que se ha dejado a los estudiantes sin opciones, que esta medida va contra la misma esencia de la FP de aprender haciendo y que la decisión ha sido unilateral, sin contar con los claustros. Algunos centros, como el IES Politécnico de Vigo, llevaron a cabo ayer una nueva concentración de protesta a las puertas del instituto.

Desde la Xunta se repite, en cambio, el mensaje de los últimos días: los centros pueden ampliar hasta donde quieran la oferta de clases presenciales. Lo dijo la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, ante el Consello Galego de FP, donde lamentó «a confusión xerada arredor da oferta de FP a distancia». Por una parte, insistió en que «os alumnos que iniciaron un ciclo ordinario presencial o curso 2022/23 van poder rematalo tamén de xeito presencial o curso que vén», una medida que solo afecta a siete aulas.

La FP gallega se rebela contra los planes de la Xunta de pasar ciclos de la modalidad presencial a la de distancia Sara Carreira

En el caso del alumnado procedente del régimen de adultos presencial, que tenían que ir a clase obligatoriamente de tarde-noche, la situación es diferente. Son unas 20-27 aulas las que pasan a la modalidad a distancia, sobre todo de Servizos á Comunidade, a partir de septiembre. Según insistía Pérez, para ellos «os centros poderán regular a posibilidade de presencialidade, que vai do 25% do horario ao 100%, en función das necesidades do alumno», lo que deja en el tejado de los institutos la organización de las clases. En caso de que el centro decida mantener la presencialidad en uno o más módulos, la gran diferencia con el curso pasado es que no puede obligar a sus alumnos a acudir al centro, ya que al ser a distancia la presencia es voluntaria.