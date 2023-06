El PSdeG se abstendrá en la ley del litoral y el BNG plantea que el Estado transfiera 35 competencias a Galicia

Vista del litoral de Marín, en imagen de archivo. RAMON LEIRO

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha confirmado hoy lunes que su partido se abstendrá en la votación de la nueva ley del litoral, que de acuerdo con las estimaciones de la Xunta será aprobada en el mes de julio. El propio Álvarez anunció el pasado viernes que su grupo no votaría a favor de la ley y renunciaba a presentar enmiendas.

El portavoz socialista justificó esa medida por la decisión del PPdeG de acelerar «de forma unilateral e torticeira» los plazos de trámite de la normativa con el fin de que sirva para «confrontar» con el Gobierno al hacerla coincidir con la campaña electoral. El PSdeG mantiene su postura de que Galicia debe decidir sobre su litoral y siempre estará en los acuerdos que «beneficien ao país», pero rechaza servir de «coartada» al PP para una ley que además «pode ser un pistoletazo de saída para un bum urbanístico no litoral», añadió Álvarez.

El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, señaló que el «pequeno retoque» del calendario de tramitación de la ley solo supondrá el recorte de un día. Explicó que tomaron esa decisión a raíz de la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales, con el fin de demostrar que «non é unha lei para confrontar», sino un «posicionamiento autonómico» que debe sostenerse gane quien gane los comicios. Puy añadió que el objetivo de la ley es regular una competencia que está reconocida en el Estatuto de Autonomía.

El portavoz popular consideró que la postura del PSOE pretende desviar la atención sobre su «lío interno» y recordó que el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, manifestó en un primer momento que su partido apoyaría la ley, pero fue corregido por el entonces delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, quien negó el respaldo al documento.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón anuncio que su grupo llevará al Parlamento una propuesta para reclamar la transferencia de 35 nuevas competencias a Galicia, después de que en 14 años de gobiernos del PP no se haya cedido ninguna.

Esas competencias, explicó, se distribuyen en siete grandes bloques: ordenación del territorio e infraestructuras; materia laboral, empleo y ámbito sanitario asistencial; la totalidad del sistema educativo, los sectores productivos, la producción y distribución energética, la representación en instituciones del Estado y la transferencia de instalaciones del Ministerio de Defensa, y por último la lengua, cultura y el patrimonio.

Pontón criticó que los populares no hayan reclamado nuevas competencias a pesar de que en el 2009, el actual presidente, Alfonso Rueda, criticó al Gobierno bipartito PSOE-BNG porque Galicia «non ten nin policía autonómica, nin competencias en materia de tráfico. Galicia non conta con competencias policiais propias, a diferencia do que acontece en Cataluña, País Vasco e mesmo Navarra. O bipartito só conseguiu 14 traspasiños de asuntos menores».

Una de las transferencias que reclama el Bloque es la gestión del litoral. Puy por su parte consideró que los nacionalistas han enfocado «mal» la cuestión desde un punto de vista jurídico, porque Galicia ya tiene la competencia recogida en su Estatuto, y no es necesario que el Estado la conceda.