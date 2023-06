El perfil del alcalde en Galicia: hombre, 53 años y mayoría absoluta

Pleno municipal en Beade, donde Fernando Taboada releva a Senén Pousa Santi M. Amil

Uxía Oviedo tiene 23 años, estudia el Grao en Belas Artes y gobernará en Maceda bajo las siglas del PSOE en coalición con el BNG durante los próximos cuatro años. Manuel Vázquez cumplió 82, está jubilado y ha sido elegido el regidor de Punxín por el PP, también en coalición, en este caso con CxG, hasta el 2027. Una se estrena en el cargo, otro va a por su cuarto mandato consecutivo; y hay casi sesenta años de diferencia entre los dos. Lo único que tienen aparentemente en común es que gobiernan en la provincia de Ourense. Estas son las dos caras del perfil del alcalde en Galicia, que el pasado sábado, 17 de junio, juró o prometió el cargo para este mandato que acaba de comenzar a andar. Fueron 300 quienes lo hicieron ese día, pues en los 13 concellos que completan el total no se celebraron los plenos de constitución. Esto ocurrió en Castro Caldelas —donde se repetirán las elecciones municipales al no contabilizarse los votos por correo—, Celanova, Carballeda de Valdeorras, Ribeira, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Outes, Noia, Muros, Mazaricos, Lousa, Corcubión y Boiro. Y así son los regidores de esos 300 municipios.

De media, 53 años. Si bien los 23 años de la regidora de Maceda y los 82 del de Punxín marcan los puntos máximos y mínimos en la lista de alcaldes en Galicia, la media de edad está en los 53,8 años. De hecho, solo hay cuatro que todavía no han cumplido los 30: Julián Bustelo, en Rianxo; Óscar Diéguez, en Montederramo, y Diego Luis Díaz, en Val do Dubra. La franja de edad en la que se encuentran más regidores, concretamente 104, es en la que va desde los 50 a los 59 años. De muy cerca le sigue la década de los sesenta, con 72 alcaldes. El ourensano Manuel Vázquez es el único que pasa la barrera de los 80.

Por partidos, el candidato más joven del PP tiene 30 años (Fernando Couce, en Cabanas); el del PSOE, 23 (Uxía Oviedo, Maceda); el del BNG, 28 (Óscar Diéguez, Montederramo), y el de otras formaciones independientes, 28 (Julián Bustelo, en Rianxo). El más veterano en el PP es el regidor de Punxín; en el PSOE es Abel Caballero (76 años, Vigo); en el BNG, Miguel Anxo Fernández Lores (69, Pontevedra), y en formaciones independientes, Ángel García Seoane, por Alternativa dos Veciños (71, Oleiros). Y en cuanto a su edad media, los más jóvenes son los nacionalistas (52 años de media), seguidos de los socialistas (52,7), los populares (54,6) y los independientes (56).

Más espacio para los hombres. Muchos más alcaldes que alcaldesas dirigirán los concellos gallegos en este mandato: 235 hombres por 65 mujeres. Los primeros representan el 78,3 % de los bastones de mando, frente al 21,7 % de las segundas. De ellas, 16 han asumido el liderazgo por primera vez, y diez llevan ya más de diez años en el cargo. La veterana es Susana Vázquez Dorado, la alcaldesa de Porqueira por el PP desde el 2003, y que gobernará hasta el 2027 con mayoría absoluta, con seis concejales. La única oposición que tendrá este concello ourensano de 835 habitantes es un único edil del BNG.

partido

El más votado: el PP. De los 300 ayuntamientos que se constituyeron el sábado, 146 serán gobernados por el PP (26 mujeres frente a 120 hombres). Le sigue, con 96, el PSOE (21 mujeres y 75 hombres), sin contar sus tres alcaldías rotatorias en Vilardevós, Ramirás y O Bolo. El BNG dirigirá 32 corporaciones (11 mujeres y 21 hombres, dejando atrás la gran diferencia que existe entre sexos en las candidaturas populares y socialistas), y los grupos independientes tienen el bastón de mando de 23 concellos.

El veterano: cinco décadas. Respecto al tiempo que cada partido se mantiene de media en las alcaldías, los populares encabezan la lista, con 11,8 años. De hecho, es José Antonio Pérez Cortés, alcalde del PP en Quintela de Leirado con mayoría absoluta, quien más años acumula al frente de una corporación: cuando concluya este mandato alcanzará los 50. Tenía 28 cuando fue elegido regidor de su concello, de 636 habitantes. Ningún otro partido que no sea el PP ha conseguido retener la alcaldía más de 40 años. Además de este último concello ourensano, hay otros siete (Beariz, Carballedo, Abadín, Vilamarín, Paradela, A Peroxa y Xunqueira de Ambía) que también han soplado las 40 velas. Y todos con mayoría absoluta, repartidos entre las provincias de Ourense y Lugo. El PSOE retiene, de media, 8,3 años las alcaldías, aunque hay casos como el de Pedrafita do Cebreiro: José Luis Raposo cumple 37 años en el cargo. El BNG tiene una media de 6,6 años, y ahí destaca Evencio Ferrero, en Carballo, que lleva 20 años. Y entre los independientes (5,1 años de media), el decano es Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños, en Oleiros, con 31.

profesión

Una con formación universitaria. La profesión de los alcaldes gallegos es la variable más difícil para agrupar. De entrada, solo Uxía Oviedo es estudiante. Luego, hay cuatro regidores que se presentan como autónomos (Diego Cal, PP, A Lama; Pablo Lago, PSOE, Brión; Julio Carlos Temes, PP, Nogueira de Ramuín, y Manuel Pérez, PP, Padrenda). De la rama sanitaria, hay cuatro enfermeros, ocho médicos y una psicóloga (que a su vez también es enfermera: Asunción Morgade, alcaldesa de Rairiz de Veiga). Hay 25 docentes, 22 funcionarios, 23 empresarios, 16 ingenieros, 14 abogados y 6 con estudios de Derecho, 9 economistas, 9 del sector de la banca, 8 ganaderos, 7 veterinarios, 5 arquitectos, 2 conductores, 2 arqueólogos, 2 periodistas, 2 músicos y 1 agricultor. Hay 39 ya jubilados.

Una Galicia de mayorías absolutas. En 210 concellos, el alcalde gobierna con mayoría absoluta (el 18,6 % son mujeres) y en 51 por simple (7,8 %). La fórmula elegida en 30 corporaciones fue la de la coalición (60 %), la mayoría entre socialistas y nacionalistas. En minoría (33,3 %) gobernarán Inés Rey, en A Coruña; Sergio Platas, en Paderne; Benito Portela, en Sada; María Barral, en Betanzos; José Ramón Rioboo en Culleredo, y Óscar García, en Cambre (4 del PSOE, Sadamaioría y Unión por Cambre). Y en tres la alcaldía será rotatoria. En Ramirás, paradojas, PP y PSOE se repartirán el bastón de mando.

52 principiantes. De las elecciones de este 28 de mayo salieron 52 regidores nuevos. La mayoría, 248, repetirán un mandato más. De media, pasan casi diez años en la alcaldía.

Catorce pueblos tienen más electores en el extranjero que en el propio concello

La emigración vuelve a pesar en el sistema electoral. La obligación de tener que rogar el voto implantada en el año 2011 decae en Galicia por primera vez en las generales del mes que viene, y más del 17 % del censo electoral de la comunidad se sitúa de nuevo en el extranjero. Las papeletas de la diáspora pueden llegar a tener un papel clave, lo que se verá cinco días después de los comicios, cuando se realice el cómputo general. Ya en el 2005 el voto exterior certificó la pérdida de la mayoría absoluta de Manuel Fraga, y en el 2009 le dio un escaño más a Núñez Feijoo.

El volumen del electorado exterior no ha dejado de crecer durante los años en los que su participación se redujo al mínimo, y se hace notar ahora sobre todo en los pueblos en los que la emigración ha golpeado más fuerte. Catorce municipios gallegos cuentan hoy en el extranjero con más electores convocados para los comicios del 23 de julio que los que podrán votar en las urnas que se habiliten en sus localidades. El concello ourensano de Avión tiene 2.811 censados fuera de España por los 1.525 en el municipio. Ocupa el vigésimo lugar de España con un mayor porcentaje de censo exterior (un 69 %), ránking que abre el riojano Ventrosa, donde casi nueve de cada diez posibles votantes viven en otro país.

Además de Avión, otros 13 concellos tienen más electores fuera que en él: Gomesende, Bande, Navia de Suarna, Quintela de Leirado, A Arnoia, Verea, Boborás, Beariz, O Bolo, Cortegada, A Fonsagrada, A Mezquita y Ramirás. En otras 74 localidades gallegas, el elector en la emigración supone al menos más de un tercio del total, como en los casos de Celanova, Forcarei, Vimianzo, Muxía, Ortigueira o Fisterra.

Donde menos pesa

En el extremo contrario, solo 33 concellos cuentan con la posibilidad de que les lleguen desde el extranjero menos del 10 % de los votos de sus censos. Burela es donde menos cuenta ese voto de la emigración, dado que solo el 1,8 % de sus posibles votantes están inscritos en los registros electorales consulares. Narón, As Pontes, A Illa de Arousa, Soutomaior y Cambre se aproximan a esa proporción.