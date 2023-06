Paula Prado: «Estábamos dispuestos a darle la alcaldía de Ourense al Partido Socialista, y no era un farol»

Paula Prado, ayer domingo en la sede del PP en Santiago. XOAN A. SOLER

Un día después de rubricar, por mano del regidor de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, un acuerdo con Gonzalo Pérez Jácome para que gobiernen las listas más votadas en Ourense -Democracia Ourensana en el Ayuntamiento y el PP en la Diputación- la secretaria general del PP, Paula Prado (Santiago, 1971), explica cómo se materializó un documento al que su partido, insiste, se vio abocado por el rechazo del PSdeG y el BNG a pactar con ellos.

—¿Por qué se llegó a un acuerdo con Jácome cuando el mismo Rueda dijo que no iba a haberlo?

—Nuestra prioridad hasta el último momento fue intentar un pacto con PSOE y BNG. Manuel Cabezas ofreció un pacto de gobierno de las tres fuerzas, y la respuesta fue el silencio. Primero les planteó sentarse a hablar, les propuso una fecha y una hora, pero no fueron a la reunión. Más tarde les ofreció un pacto de gobierno de los tres partidos con reparto de competencias con proporcionalidad. A la vista de que esto tampoco les valía, hubo un último intento el día antes [viernes] de la constitución de la corporación. A pesar de que no era el partido más votado, estábamos dispuestos a darle la alcaldía de Ourense al Partido Socialista, y no era un farol porque hubiésemos hecho lo mismo que hicimos en Barcelona y en Vitoria, pero tampoco les sirvió.

—¿A quién no le sirvió, al PSOE o al BNG?

—El Bloque en ningún momento abrió la boca. El BNG hablaba con el PSOE y en lo que estaban era en el pacto del párking, pero con el Partido Popular no les interesaba llegar a ningún acuerdo. [El pacto del párking hace referencia al encuentro que el número dos del PSOE, José Manuel Lage, mantuvo con Gonzalo Pérez Jácome el jueves en un aparcamiento de la Cidade da Cultura. Lage no comentó el contenido del encuentro].

—¿Fue la presidencia de la Diputación la que impidió cerrar un acuerdo?

—No, es que el PSOE no quería llegar a un acuerdo con el Partido Popular. En ningún momento se sentaron a hablar. No querían llegar a un acuerdo. Lo querían todo. Lógicamente, lo que no vamos a hacer es a darles la alcaldía de Ourense siendo la tercera fuerza política y darles también la Diputación de Ourense siendo nosotros la fuerza mayoritaria. Era todo o nada y hombre, pues no.

—¿El modelo de Vitoria o Barcelona, donde el PP facilitó alcaldía al PSOE, no se pudo emular solo por responsabilidad de los socialistas gallegos?

—Lo puse como ejemplo porque hubo quien comentó que lo que ofrecimos el viernes era un farol, y que en un contexto de elecciones generales no haríamos alcalde a alguien del PSOE. Pero lo que quiero decir es que si en otras ciudades lo hemos hecho también lo hubiésemos hecho en Ourense.

—¿Quién llevaba las negociaciones con el PSOE?

—Nosotros le dimos en todo momento autonomía al partido en Ourense. Entiendo la frustración de Manuel Cabezas que ha visto como Paco Rodríguez lo ha engañado porque en campaña habían llegado al acuerdo de que se votarían entre ellos y sería alcalde el que sacase más votos. Ese fue Cabezas. Entiendo su frustración al ver que a Paco Rodríguez lo desautorizaban desde [el PSdeG] de Santiago. A pesar de eso, Cabezas siguió hablando con Paco Rodríguez, y entiendo que esté frustrado porque Rodríguez incumplió su parte. Incluso así, le ofreció la posibilidad de dar la Alcaldía al PSOE, pero tampoco Paco Rodríguez lo materializó porque hablaba con [el PSdeG de] Santiago, que nunca descolgó el teléfono para llamar al Partido Popular.

—¿El BNG no intentó mediar ni intervenir de alguna forma?

—El Bloque solo habló al finalizar el pleno [de investidura]. Antes, en ningún momento se pronunció. El PSOE y el BNG tendrán que explicar por qué prefirieron el pacto del párking a sentarse a hablar con el Partido Popular.

—¿Y en qué momento decide intervenir el PPdeG desde Santiago?

—En el último momento. A primera hora de la mañana [del sábado], coordinados con Manuel Cabezas y con el partido en Ourense, llegamos a un acuerdo para que gobierne la lista más votada en el Ayuntamiento y en la Diputación. Y Cabezas estuvo informado minuto a minuto. Otra cosa es que a él le gustase más hacer alcalde a Paco Rodríguez sin tener un acuerdo en las dos instituciones. Pero si le quieres dar la Alcaldía de Ourense al Partido Socialista, el Partido Socialista tiene que dejar gobernar a la lista más votada de la Diputación. Eso es creo que razonable. Intentamos un pacto por la estabilidad y ni el Partido Socialista ni el BNG lo quisieron.

—Lo ocurrido se contradice con la afirmación del presidente Rueda de que las diputaciones se negociarían después de los ayuntamientos.

—Sí, pero esto es diferente. PSOE y BNG no pactan las alcaldías de forma independiente, si no que se dan unas a cambio de otras. ¿Si ellos hacen pactos globales se nos va a exigir que no hagamos un pacto global de Administraciones? Los acuerdos tienen que tener un hilo conductor y en el de Ourense es que gobierne la lista más votada.

—¿El acuerdo con Jácome no se cerró en la noche del viernes al sábado?

—No, eso es falso, absolutamente falso. El viernes por la noche ofrecimos públicamente al Partido Socialista la alcaldía de Ourense, y el Partido Socialista no quiso llegar a un acuerdo porque ya tenían el pacto de párking. Al PSOE no le interesaba un acuerdo con nosotros porque les suponía renunciar a la Diputación.

—¿Cuándo y cómo se contactó con Jácome?

—Nosotros llegamos a un acuerdo para la gobernabilidad durante la mañana del sábado. Horas antes, no minutos como se ha dicho.

—¿Por teléfono?

—Sí.

—¿Por eso firma Gavilanes en nombre suyo?

—Exacto. Nosotros en todo momento estuvimos coordinados con el partido en Ourense.

—¿Pero hasta entonces no se había hablado nada con Jácome? Es extraño que acepte una oferta del PP teniendo ya el «pacto del párking».

—Lo importante es que nosotros intentamos por activa y por pasiva llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y el BNG. Ellos prefirieron el pacto del párking. Vamos a ver, hay un cordón sanitario del BNG y del Partido Socialista contra el Partido Popular. Fuimos la fuerza más votada en 191 concellos, y desde el 28 de mayo hasta ayer intentamos llegar a un acuerdo con ellos. No solo en Ourense, sino en muchos otros sitios. Pero han decidido poner sus intereses de partido por delante de lo que votó la ciudadanía. Ahí esta el caso esperpéntico de Santiago, donde prefieren que gobierne el Bloque con seis concejales a dejar gobernar al PP con 11. Eso se lo tienen que explicar a la ciudadanía.

—Algún contacto con Jácome tuvo que haber antes del sábado.

—Bueno, pero ya digo que nuestra prioridad era un acuerdo con el PSOE y el BNG.

—Pero el otro camino se exploró.

—Insisto. Nosotros hemos acordado con Jácome el sábado por la mañana.

—El acuerdo no dice nada sobre las autonómicas. ¿Se acordó de forma verbal qué hará DO?

—Nosotros hemos hecho un acuerdo de investidura para que gobierne la lista más votada en el Ayuntamiento, y es público porque se ha filtrado.

—¿Entonces no se trató de forma verbal?

—Insisto, el acuerdo es lo que está firmado.

—Pero puede darse la circunstancia de que DO se presente y obtenga representación. ¿No se habló?

—Eso se hablará, si hay que hablarlo, en otro momento. Ahora tenemos un acuerdo para que Jácome gobierne el Ayuntamiento y el PP, la Diputación. Las listas más votadas. Otros están en el pacto del párking y son quienes tienen que explicarlo.

—Dice que el acuerdo se había filtrado. ¿No pensaban hacerlo público?

—Quise decir que se conoció, se hizo público, antes de que se materializase en el pleno.

—El PP de Ourense sacó un tuit a las 10.13 horas anunciando que se iban a votar a sí mismos. ¿Por qué no informaba de que había un texto firmado?

—Estábamos en proceso.

—¿Estaba previsto hacer público el documento en sí?

—No lo habíamos hablado. Nosotros lo que hicimos fue votar a Manuel Cabezas, quiero que quede claro que el PP de Ourense votó a su candidato a la alcaldía. Eso favoreció que gobierne la lista más votada, pero nosotros votamos a nuestro candidato.

—¿Sabe quién publicó el acuerdo? En caso de que fuese Jácome o su entorno, ¿no es mala manera de empezar estos cuatro años?

—No fue eso, se produjo un envío erróneo del documento.

—¿No es complicado firmar un acuerdo con alguien al que su partido denunció por seis delitos hace mes y medio?

—El PSOE y el BNG, si llega a salir adelante el pacto del párking, hubiesen hecho lo mismo.

—Pero no hay un papel con ellos, y en el caso del PPdeG y DO sí lo hay.

—Bueno, la Justicia y la Fiscalía están actuando y hay que dejarlas trabajar.

—El acuerdo no dice nada sobre la denuncias ¿las va a retirar el PP?

—Creo que soy muy clara. La Fiscalía ya está actuando y no vamos a hacer juicios paralelos. Creemos que la Justicia tiene que actuar sin interferencias mediáticas.

—Sin juicios paralelos. Si Jácome fuese encontrado culpable, ¿el PP no estaría en una situación complicada tras este acuerdo?

—Veamos, en el Ayuntamiento de Santiago el BNG ofrece al PSOE entrar en el gobierno, pese a que hay una denuncia por el caso Pichel en la que toda la Junta de Gobierno está a punto de ser imputada. [El anterior alcalde Xosé Sánchez] Bugallo está imputado por el caso de las Ciudades Patrimonio y el BNG les ofrece entrar en el gobierno.

—¿La salida de Baltar de la Diputación era una condición para el pacto con Jácome?

—Solo Baltar es responsable de haber abandonado la candidatura a la presidencia de la Diputación. Única y exclusivamente él ha tomado esa decisión, la cual le agradezco. Ya lo dije públicamente y lo vuelvo a repetir: me parece de una enorme generosidad que una persona como Manuel Baltar, que le ha dado mucho al Partido Popular y que le ha dado mucho a la provincia de Ourense, haya querido dar un paso a un lado para poner los intereses de la provincia y los intereses de la ciudadanía por encima de sus intereses particulares, y esa decisión la ha tomado de forma absolutamente personal.

—Pero con acuerdo de la dirección del PPdeG.

—Sí, claro, coordinados. Nosotros no somos Podemos, somos un partido serio y de gobierno. Somos una organización en la que hay orden y en la que las decisiones se toman de forma coordinada y dialogada y estamos siempre en permanente contacto con los presidentes provinciales.

—¿Se ha hablado con Baltar sobre su futuro? ¿Puede ser senador por designación autonómica o eurodiputado?

—Lo que hemos hablado es lo que se ha publicado. No hay nada nuevo sobre lo publicado.

—¿Pero le considera un valor para el futuro?

—A ver, Manuel Baltar es presidente del Partido Popular en la provincia de Ourense y ostenta un cargo muy importante. Creo que eso hay que respetarlo y nosotros no es que lo respetemos, es que es el presidente provincial del partido.

—Según Rueda, Baltar no repetirá y Cabezas dio a entender el sábado que dimitirá. ¿Cuándo y quién va a ponerse al frente del partido en Ourense?

—Los tiempos en el partido no los va a marcar ni Manuel Cabezas ni los partidos de la oposición. Iremos viendo cómo van sucediendo las cosas. Tenemos un partido fuerte con muchísimos militantes y muchísimo apoyo de la ciudadanía, a la vista están los últimos resultados electorales que estoy segura de que serán refrendados el próximo 23 de julio con un extraordinario resultado en las elecciones generales.

—¿Pero manejan un horizonte? ¿Después de las generales? ¿Tras las autonómicas?

—Iremos viendo poco a poco según vayan sucediendo los acontecimientos.

—¿Y antes de las generales no prevé ningún movimiento?

—Hay que en qué momento se produce cada situación. Si Manuel Cabezas [presidente local del partido] decide irse el lunes tendremos que tomar una decisión el lunes. Si es en unos días, pues en unos días. No podemos poner plazos a las decisiones personales de cada uno.

—¿A nivel provincial hay alguna solución que no pase por convocar un congreso?

—Para que el partido funcione bien tiene que estar ordenado. Si en un momento determinado hay un cambio de liderazgo el instrumento adecuado es un congreso y que decida la militancia.

—¿Quién será el presidente de la Diputación de Ourense?

—De momento tampoco es un tema que esté encima de la mesa, lo iremos viendo estos días.

—Mucho plazo no tienen para elegir candidato.

—Bueno, la Diputación de Ourense va a tardar un poco más en constituirse porque hay un recurso en Celanova y también puede interferir la repetición de elecciones en Castro Caldelas.

—Más allá de Ourense, un día después de las investiduras, ¿considera cumplidos los objetivos de las municipales?

—La verdad es que estamos muy satisfechos del resultado que hemos obtenido en Galicia porque hemos subido más de 5 puntos respecto al año 19. Hemos sido a la fuerza más votada en cinco de las siete grandes ciudades. Gobernamos en una de ellas y en las otras por el cinturón sanitario que nos ha aplicado el PSOE y el BNG, no podemos gobernar a pesar de ser la fuerza más votada. Hemos cumplido el objetivo de subir electoralmente, hemos subido mucho en el voto urbano y hemos ido a la fuerza más votada en 191 ayuntamientos. Para nosotros una enorme satisfacción seguir siendo el partido preferido de los gallegos. Eso quiere decir que estamos trabajando bien, que nuestro proyecto de estabilidad de unidad y de responsabilidad en la gestión a los gallegos les gusta y vamos a seguir trabajando en esa línea porque las urnas refrendan que es el proyecto que quieren mayoritariamente para Galicia.