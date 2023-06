Portugal aumenta su dispositivo antiincedios en verano en el sexto aniversario de la tragedia de Pedrógão

Los dramas de un pueblo dicen más de su personalidad que sus victorias, pero Portugal pretende que una de sus mayores tragedias se convierta precisamente en su más insigne éxito.

Hace seis años, el 17 de junio de 2017, morían en Pedrógão Grande 66 personas a causa de uno de los mayores incendios registrados en Europa, que iniciaba un verano negro en que el fuego mató a un total de 117 personas. La dimensión del problema hizo comprender que no se trataba de fuerza bruta, sino de una cuestión de raíz. El Plan Nacional de Gestión Integrada de Fuegos Rurales 2020-2030 transformó el enfoque: ya no se trata de la extinción, sino de prevención y gestión del territorio. «Esto nos obliga a trabajar toda una cadena de procesos para ser más activos y no reactivos», explica a La Voz Bruno Antunes, uno de sus responsables en la región norte, que lo ve como «una cuestión holística».

Esta semana, algunas de las más altas autoridades en prevención y combate de incendios se reunieron en Lisboa para comentar el panorama frente a un verano que el ministro de la Administración Interna, José Luís Carneiro, ya prevé como «difícil y más exigente que el del 2022». Frente a aquel dramático 2017, lo más llamativo no es que el presupuesto se haya quintuplicado, sino que la parte destinada a prevención pase de un 20% a más de la mitad.

A grandes rasgos, el Dispositivo Especial de Combate contra Incendios Rurales (DECIR) dispone de su mayor dotación histórica, con 52,7 millones de euros, 12 mil operarios y 72 medios aéreos, según confirmó el presidente de Protección Civil, Duarte da Costa. Además, se aumentó en dos mil personas la red que se dedica a limpiar los bosques y modificar el territorio.

También se han ido creando cinco equipos regionales de Estado-Mayor para comandar las operaciones, integrados por bomberos voluntarios, la GNR, la Agencia para la Gestión Integrada de Fuegos Rurales, las fuerzas armadas y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Florestas.

El presidente de este último organismo, Nuno Banza, detalla que «no es comparable el trabajo realizado a partir del 2018 en términos de estructuración del territorio», y destaca que fue esencial «intervenir de una forma más o menos emergente, creando infraestructuras en el territorio, zonas de interrupción del combustible de red primaria y una red secundaria».

La memoria importa: familiares de las victimas piden justicia

Las lecciones son evidentes, pero los afectados reclaman también más memoria. Este jueves, la Asociación de Víctimas del Incendio de Pedrógão Grande recibió una notificación conforme el Memorial a las víctimas de 2017, diseñado por Souto de Moura, quedaba abierto, sin ningún tipo de acto conmemorativo. Con su inauguración coincide también el primer año en que ninguna autoridad viaja al lugar para recordar los hechos.

La justicia tampoco satisface a las familias: los 11 acusados por lo ocurrido quedaron absueltos el pasado septiembre.