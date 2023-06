Casi 250.000 gallegos siguen sin saber quién será su alcalde el mismo día de las investiduras

Papeletas para las votaciones en las pasadas elecciones municipales. CARMELA QUEIJEIRO

Este sábado es el día D para los ayuntamientos gallegos. La jornada en la que todos sus alcaldes toman posesión. O, en realidad, casi todos. De los 313 municipios gallegos, 13 se quedarán a la espera por procedimientos judiciales, recursos o repetición electoral, y hasta julio no celebrarán sus plenos. Se trata de Celanova, Corcubión, Castro Caldelas, Carballeda de Valdeorras y 9 del partido judicial de Noia: Ribeira, Boiro, Mazaricos, Muros, Noia, Outes, A Pobra, Lousame y Porto do Son.

El resto, 300, sí conocerán a sus regidores. Lo cierto es que una inmensa mayoría conocen desde hace días la identidad de su regidor, bien porque ganó con mayoría absoluta, bien porque los pactos entre partidos ya fructificaron. Pero aún hay una veintena de concellos, donde viven cerca de 250.000 gallegos, que llegan a ese día D con todos los interrogantes abiertos. El más relevante, por tamaño, el de Ourense, donde aparentemente el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, parte con ventaja para repetir como lista más votada, en medio de constantes negociaciones. Pero hay otros 18 municipios en el aire a unas horas de la constitución de sus nuevos plenos.

Es el caso de Cangas. Anoche aquí todo parecía listo para un cuatripartito de BNG, PSOE, Esquerda Unida y Alternativa dos Veciños. Pero se rompieron las negociaciones y Alternativa se retiró de la mesa, aunque aseguró que estarían dispuestos a negociar hasta un minuto antes del pleno. No se sabe si hoy votarán a favor de la investidura de Araceli Gestido, del BNG, o tomará la opción de votarse a si mismo, dejando un empate en el que la lista mas votada, la del PP se convertiría en la que tendría que nombrar alcalde, con lo que José Enrique Sotelo, del PP, volvería a mandar en Cangas.

En Ponteareas, Alternativa Ciudadana Independiente mantiene negociaciones a dos bandas, con derecha. Así ha mantenida conversaciones con Nava Castro, del PP y con otras fuerzas de izquierda, principalmente con la alcaldesa, Cristina Fernández del BNG. El líder de aquella formación pide una alcaldía rotatoria y el PP le ofrece la tenencia de alcaldía. Nava Castro podría llegar a la alcaldía por encabezar la lista más votada, mientras el PSOE está dispuesto a votar a Fernández si ACIP hace lo mismo, pero no entra en el gobierno.

El PP, con cinco concejales de trece, podría recuperar hoy el gobierno de Ortigueira, después de dos mandatos socialistas. El rechazo del PSOE, con cuatro ediles, a la exigencia de la formación independiente Primeiro Ortigueira, con dos, de que su candidata sea la alcaldesa, ha frustrado un eventual pacto, que también requeriría el apoyo del BNG, con un edil. Salvo sorpresa, el popular Valentín Calvín, saldrá elegido alcalde. La única edila de la otra lista independiente, Xunto a Ti, podría integrarse en el futuro ejecutivo local.

En el área de Santiago, la duda está en Arzúa, ya que el BNG no tiene garantizado el apoyo ni de los socialistas ni de la candidatura independiente, que tenía la alcaldía. Algo similar ocurre en Touro, en donde el PP perdió una mayoría absoluta histórica pero sin que esté confirmado un gobierno entre BNG y dos candidaturas independientes.

En la zona de Deza solo queda ver qué ocurrirá mañana en Rodeiro y Vila de Cruces. En el primer caso todo apunta a gobierno en solitario del PSOE tras no llegar a un pacto con Unidade por Rodeiro, al menos según esta segunda fuerza, porque los socialistas hasta ahora están callados. Unidade sí facilitará la investidura de ese partido.

En Vila de Cruces todo apunta a gobierno en solitario y en minoría de Xuntos polo noso Concello, ya que no hay visos de pactos entre las otras tres fuerzas políticas. Pero resulta casi imposible que el PP pacte con BNG y con un independiente escindido.

Las conversaciones mantenidas este viernes entre el PP y Espazo Común en O Carballiño no llegaron a buen puerto y todo hace presagiar que el PSOE de Francisco Fumega gobernará en minoría.

En Xinzo, todo está en manos de la agrupación vecinal Alternativa por Xinzo de Limia (AXIL). A última hora de esta tarde todavía barajan si apoyar al PSOE, con los que gobernaron en coalición en los últimos cuatro años, o si dar su voto al PP.

En Viana do Bolo, PSOE y BNG siguen sin llegar a un acuerdo. Los nacionalistas ponen como condición que el número uno de los socialistas, Secundino Fernández, no sea alcalde. Si no hay fumata blanca, gobernaría Andrés Montesinos, del PP, en minoría.

Al parecido sucede en O Bolo. La decisión está en manos de Somos Comarca. A última hora de la tarde, no había acuerdo con el PSOE. De no prosperar, ganará el PP de Antonio López de nuevo en minoría. En O Irixo, la agrupación vecinal Xuntos podría desbancar al PP de la alcaldía. Necesita el apoyo del PSOE, pero estos no aceptan las condiciones. El PP podría salir beneficiado.

La lista más votada en Ramirás fue el BNG y aunque el PSOE debería apoyar al candidato nacionalista todo hace suponer que no será así por la mala relación que existe entre ambos. En la provincia de Ourense también hay dudas en Beade porque no habrá un acuerdo entre los cuatro partidos representados en el consistorio. El PP gobernaría en minoría, pero ya sin el histórico Senén Pousa. Será de las primeras dudas en resolverse: a las 9 de la mañana está convocado el pleno.

Las alcaldías de Muxía y Fisterra son otras de las que siguen en el aire. La de segunda dependerá, de lo que suceda en Bergondo, donde ha habido pacto PSOE-Alternativa para que sea alcalde un socialista. Esto podría facilitar un pacto a la inversa. En caso contrario, gobernaría el PP con mayoría simple por ser la fuerza más votada, con cinco ediles.

En Muxía, la situación continúa sin evolucionar. De momento, si no hay acuerdo entre Independientes por Muxía, el PP y BNG, el alcalde será Iago Toba (5), aunque las otras tres fuerzas se comprometieron a evitar que el socialista continúe al frente del Concello.

Mugardos vuelve a brindar un maremoto político. Esquerda Unida ha decidido que presentará su candidatura en el pleno del investidura. Si finalmente se autovota, dejaría vía libre a un gobierno del PP. La formación liderada por Pilar Díaz se niega a apoyar a la candidatura del BNG. Y todo esto podría derivar en que se facilite el gobierno del PP. Los populares tienen cinco concejales, los nacionalistas tres, el PSOE tres y EU dos. El BNG logró desde el principio el apoyo de los socialistas, pero no de la formación liderada por Pilar Díaz.

Y sigue el movimiento de fichas en el tablero constituido para formar gobierno en Cambados. La última jugada la acaban de hacer el PSOE y Somos. Anunciaron ayer un principio de acuerdo con José Ramón Abal para formar un gobierno cuatripartito PSOE-Somos-BNG-Pode, como el que salió de las elecciones del 2015. Pero hay, dicen, un «bloqueo» del BNG.

