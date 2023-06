Trabajadores de ambulancias amenazan con una huelga desde la próxima semana si la patronal no liga los salarios al IPC

Trabajadores y sindicatos del sector manifestándose de esta mañana en Compostela Sandra Alonso

Trabajadores del sector de ambulancias han realizado una manifestación en Santiago, convocada por los sindicatos CIG, CC.OO., UGT y USO y que terminó ante la sede de la Xunta, para reclamar una actualización del convenio que incluya garantizar una subida de salarios ligada al IPC. El convenio del transporte sanitario a nivel gallego afecta a entre 1.800 y 2.000 trabajadores. El último expiró el año pasado, tras estar vigente desde el 2019.

El responsable de transportes de la CIG de Santiago, Nacho Pavón, explicó que el próximo lunes 19 de junio volverán a tener una reunión de la mesa negociadora con la patronal. Si en el encuentro no hay avances para acordar una subida salarial, barajan convocar una huelga a partir de la próxima semana. «Chegou un momento no que a negociación non avanzaba máis, que a patronal non tiña a intención de que se foran concretando cousas, e chegouse á conclusión de que había que empezar a mobilizarse», declaró a Europa Press.

La de este jueves ha sido la primera protesta. En ella han participado trabajadores llegados de diferentes puntos de Galicia. Con un fuerte dispositivo policial, han partido a las 11.45 horas de la Praza Roxa para terminar su reivindicación en San Caetano, coincidiendo con la celebración del Consello de la Xunta.

La marcha ha estado encabezada por una pancarta con el lema «Ambulancias en loita. Por un convenio digno e un servizo público de calidade». Durante la manifestación, los asistentes corearon cánticos como «Se sube o IPC, os salarios tamén», y han lanzado algunos petardos.