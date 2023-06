Rueda afirma que Baltar no intentará renovar la presidencia del PP de Ourense

José Manuel Baltar. Santi M. Amil

José Manuel Baltar no optará a renovar su mandato como presidente provincial del PP de Ourense, ha señalado hoy jueves Alfonso Rueda tras el consello de la Xunta. A preguntas de la prensa, el presidente del PPdeG afirmó que «cando se celebre o congreso seguro que [Baltar] xa non optará, ou polo menos iso me transmitiu», afirmó. Rueda no puso fecha al congreso provincial, aunque subrayó que el partido no tiene previsto celebrar uno de forma inmediata. Baltar ha sido presidente de los populares ourensanos desde el 2010.

Rueda también señaló que el partido buscará un candidato para la presidencia de la Diputación en lugar de Baltar, quien no tomará posesión como concejal por Esgos y por tanto como diputado provincial. Los populares no tienen mayoría absoluta en la entidad provincial, aunque fueron la lista más votada. Sin descartar acuerdos con otros grupos, el presidente del PPdeG subrayó que la decisión sobre el candidato «nos corresponde solo a nós».

La decisión sobre quién será, insistió, se tomará después de la constitución de los ayuntamientos, prevista este sábado. Los plazos no serán un problema para los populares, porque la constitución del ente provincial ourensana se retrasará por los recursos presentados a los resultados electorales en varios municipios.