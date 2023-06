Jácome negocia con PP y PSOE, con hasta una decena de escenarios posibles para el Concello y la Diputación de Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se desplazó ayer por la tarde con un colaborador hasta el aparcamiento de la Cidade da Cultura. Allí departió con el secretario de Organización de los socialistas gallegos.

Tan complejo es el escenario político actual en Ourense que ayer no estaba claro ni siquiera cuándo se constituirán ni la corporación municipal ni la provincial. Un recurso amenazaba con retrasar la constitución del Concello de Ourense mañana, tal y como estaba pautado, aunque finalmente el pleno podrá celebrarse con normalidad. En cualquier caso, problemas en Celanova y Castro Caldelas demorarán la creación de la nueva Diputación, ya con Baltar fuera de la ecuación, dando así más tiempo a los partidos para negociar posibles alternativas. Ante ellos hay hasta una decena de escenarios a elegir en ambas instituciones.

Tanto en la una como en la otra, si no hay acuerdo del resto de partidos que alcance la mayoría absoluta, gobernará la lista más votada. En ese contexto, en el Concello repetiría como alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que en una rueda de prensa ofrecida ayer no descartó ningún posible escenario. Entre los más beneficiosos para él estarían los pactos estables de gobierno. Así, podría acordar una coalición con el PP, como ya hizo en el año 2019, pero también con el PSOE o con el BNG. En los tres casos, la suma alcanzaría o superaría los 14 concejales en los que está fijada la mayoría absoluta de la corporación ourensana. Y está habiendo contactos de algos cargos de PP y PSOE con el alcalde.

Hasta los 17 ediles llegaría un hipotético acuerdo de PP, PSOE y BNG, la única posibilidad para evitar que Jácome siga como alcalde. Populares y socialistas suman 13, por lo que no serían suficientes y el concurso del Bloque es imprescindible. El candidato del PP, Manuel Cabezas, lanzó una propuesta en ese sentido, haciendo valer que él lidera la fuerza política que más votos recibió de las tres. Sin embargo, desde el primer momento, el BNG dejó claro que no facilitará gobiernos del PP y el PSdeG ha rechazado explícitamente la oferta para centrarse en un posible cambio en la Diputación. También encajaría un bipartito de socialistas y nacionalistas apoyado exclusivamente en la investidura por Cabezas, aunque esa opción ni siquiera ha llegado a ponerse sobre la mesa.

¿Y qué pasará en la Diputación?

Los cálculos sobre lo que pueda pasar en la institución provincial vuelven a ser determinantes para lo que ocurra en el Concello, tal y como sucedió en el año 2019, cuando el PP entregó la alcaldía a Jácome a cambio de garantizar la continuidad de Baltar. De nuevo, el papel del líder de Democracia Ourensana es clave para decidir quién será el nuevo presidente provincial, más incluso en esta ocasión. Hace cuatro años, además de pactar con DO, el PP podría haber alcanzado la mayoría absoluta apoyándose en Ciudadanos. Ahora los populares solo podrían recurrir otra vez en Jácome o, en todo caso, gobernar en minoría con 12 de los 25 diputados que tiene la corporación.

Solo si el líder de DO se alinea con PSOE y BNG sería posible que el próximo presidente de la Diputación sea de un partido diferente al PP. Para ello habría dos posibilidades: o que DO apoye la investidura y se quede en la oposición mientras gobierno un bipartito de socialistas y nacionalistas o que las tres formaciones políticas lleguen a un acuerdo para formar un tripartito estable. Preguntado por las diversas combinaciones que se presentan tanto en el Concello como en la Diputación, no quiso revelar sus planes «en mitad de la partida de póker».

Jácome quiso ser cauto ayer y no dio por hecha su investidura. El candidato popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, lanzó este miércoles una propuesta formal de coalición con PSOE y BNG en la que él sería el regidor con un reparto proporcional de concejalías para las tres formaciones en función de sus resultados electorales, pero el Bloque ni siquiera ha contestado y el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, rechazó la propuesta del PP por ser «unha actuación á desesperada».

Precisamente, Lage se reunió ayer con el alcalde en funciones. El objetivo prioritario de los socialistas será propiciar un cambio en la Diputación y para ello necesitarían el apoyo de Gonzalo Pérez Jácome. Ese encuentro, al que asistió también uno de los asesores del líder de DO, fue en el párking de la Cidade da Cultura, en Santiago. Paula Prado, secretaria general del PPdeG, también ha mantenido reuniones con Jácome y ayer se les vio juntos en Lalín, según varias fuentes. Al final del día, el alcalde de Ourense colgó un enigmático mensaje en sus redes sociales: «Fumata negra».