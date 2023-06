La oferta de FP crece en 4.500 plazas y se estrenarán nueve ciclos y tres másteres

Alumnos del CIFP As Mercedes, en Lugo ALBERTO LOPEZ

Las plazas de FP crecerán para el próximo septiembre un 12 %, es decir, habrá unos 4.500 puestos nuevos, una oferta que crece en todas las áreas territoriales y familias de la FP. Lo dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la última reunión del Consello, en la que se aprobó este incremento de la dotación, quien añadió que eso supone una oferta de 182 titulaciones y se rondarán las 65.000 plazas.

Las principales novedades son la incorporación de nuevas titulaciones, especialmente en el grado superior. Así, Caracterización e Maquillaxe Profesional se ofrecerá por primera vez en la escuela pública (IES Politécnico de Vigo), ya que hasta ahora solo lo había en la privada. En Vilagarcía, en el nuevo CIFP (antiguo Bouza Brey, hoy Fontecarmoa) se amplía la oferta de electrónica con un ciclo superior de Electromedicina Clínica, que formará a jefes de equipo de instaladores o técnicos de mantenimiento de aparatos como marcapasos, TAC, ultrasonidos, láseres... También es nuevo el ciclo superior de Formación para a Mobilidade Segura e Sustentable, que lo tendrá Fontecarmoa y Portovello (Ourense), para ser profesor de autoescuela, entre otras cosas.

Hay que señalar dos ciclos de Automoción altamente especializados: para vehículos de competición (CIFP As Mercedes, en Lugo) y vehículos industriales (CIFP Someso, en A Coruña). Y un tercer ciclo, en este caso de hostelería: Cocina Agroecolóxica, que se ofrece en la modalidad dual en el CIFP de Vilamarín.

A lo anterior hay que añadir dos ciclos de grado medio: Postimpresión e Acabamentos Gráficos (CIFP Montecelo, en Pontevedra) y Escavacións e Sondaxes (IES As Fontiñas, Santiago). Y un programa formativo especializado en alumnos de educación especial, en la rama de estética, que tendrá el CEE Nosa Señora do Rosario (A Coruña).

También hay nuevos másteres, cursos de especialización: el de Robótica Colaborativa, que tendrán seis institutos; Sistemas de Sinalización e Telecomunicacións Ferroviarias, en el IES Daviña Rey (Monforte) y el de Auditoría Enerxética (CIFP Valentín Paz Andrade, Vigo).

El diseño de los nuevos ciclos se gestó en las reuniones que la Consellería de Educación organizó por toda Galicia y en los que participaron 10.000 empresas, 400 asociaciones o clústeres y 300 centros de formación. Hubo encuentros temáticos y por zonas, y a todos se les conocía como Plan Conecta FP. Los sectores por los que ha apostado son cinco: forestal-madera, metal, turismo-hostelería-industrias alimentarias, recursos naturales-energías sostenibles y cadena mar-industria. Rueda explicaba que el objetivo era conocer las necesidades del tejido productivo «e adaptar a oferta formativa ás demandas actuais das empresas».

De hecho, alumnos y profesores de los institutos A Xunqueira (Pontevedra), As Fontiñas (Santiago), el IES Politécnico de Vigo y Chapela (Redondela) organizaron concentraciones de protesta para mañana viernes.

La modalidad dual será prioritaria

La FP será sobre todo dual, esa es la vía prioritaria de formación según lo que quieren las empresas. Además, la nueva ley que ya ha entrado en vigor y tiene dos años para la implantación, incide en la formación en clase y en el trabajo. En Galicia, la FP dual supondrá ampliar la familia de Imaxe e Son para Lugo (en el IES Sanxillao) o la Marítimo-Pesqueira en Viveiro (María Sarmiento). Y en A Coruña se incorpora la familia de industrias extractivas en el IES As Fontiñas, de Santiago.

Los másteres

Hay un 55 % más de plazas de los cursos de especialización, los conocidos como másteres, que tendrán 1.082 plazas de 20 titulaciones de grado medio y superior.

La oferta de FP está ensombrecida por la polémica que ha suscitado en los propios institutos la eliminación de algunos ciclos presenciales de adultos para pasar a ser ciclos a distancia, especialmente los de Servizos Socioculturais e á Comunidade y Administración e Xestión. Rueda insistió en que de las 42.172 nuevas plazas para el próximo curso «34.704 son presenciais e outras 7.470 son a distancia. Haberá 1.482 grupos presenciais e só 151 a distancia».

Másteres a distancia

Y es que la formación a distancia aumenta en un 74% el número de plazas, hasta llegar a esas casi 7.500. Además, por primera vez habrá cuatro grupos de másteres en esta modalidad, con un total de 120 plazas. Será en Ciberseguridade en Contornos das Tecnoloxías de Operación (CIFP Politécnico de Santiago), Ciberseguridade en Contornos das Tecnoloxías de Información (IES San Clemente, Santiago de Compostela), y dos grupos de Intelixencia Artificial e Big Data (IES San Clemente y en el IES de Teis, en Vigo).

En el rural

Uno de los apuntes que ha hecho la Xunta es aumentar las opciones para fijar población en el rural. «En total ofértanse cerca de 6.842 prazas no rural, un 9,35% máis que no curso pasado», dicen desde San Caetano. Y hay ciclos duales en Vilalba y As Pontes (Mecatrónica industrial), Arzúa (Produción Agroecolóxica y Paisaxismo e medio rural), o Melide y Xinzo (Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal).