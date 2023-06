Un juez coruñés absuelve a un padre acusado de vejar a su hija de 13 años por gritarle porque solo atendía al móvil

Imagen de archivo de los juzgados de A Coruña. MARCOS MIGUEZ

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha absuelto a un padre que estaba acusado de vejaciones leves y lesiones en el ámbito familiar hacia su hija de 13 años por gritarle y recriminarle que estuviese usando siempre el teléfono móvil. Los hechos, que procedía de un juzgado de Betanzos, ocurrieron durante un fin de semana de febrero del 2022, entre el viernes, día 4, y el domingo 6, en la casa de los abuelos paternos de la niña, en una localidad perteneciente al partido judicial de Betanzos, de donde provenían las diligencias judiciales abiertas por este caso.

Ese fin de semana le correspondía al padre estar con sus dos hijas, de 13 y 10 años, según el régimen de visitas establecido en su separación matrimonial. Según se declara probado en la sentencia, la mayor de sus hijas estaba desde el viernes enfadada con su padre porque este le había reprochado el comportamiento que había tenido en un local de hostelería, pues en el tiempo que estuvieron en ese local, la menor se dedicó a escribir mensajes en el móvil a otras personas sin hacer caso a su padre y a su hermana.

«Un nuevo desaire de la niña»

Ya el domingo, sobre las 12 horas, cuando el padre regresó a casa después de trabajar como repartidor, fue a hablar con sus dos hijas con la idea de salir a tomar algo. Pero se encontró con que la hija mayor estaba todavía en la cama y utilizando el móvil, y se negó a acompañarlo. «Ante ese nuevo desaire de la niña», explica la sentencia, el padre la agarró por los brazos y la levantó de la cama en medio de fuertes gritos. Alertados por la situación, el abuelo y la hermana de la menor acudieron a la habitación y después los cuatro bajaron a la cocina de la casa, donde el padre continuó gritándole a su hija, «que seguía faltándole al respeto». Esa situación provocó el llanto de la hija pequeña. Cuando el padre la fue a consolar, la mayor lo evitó, por lo que él se marchó de casa.

Después llegó la madre para recoger a las niñas y al ver la situación llevó a la mayor al punto de atención continuada, donde fue atendida de un eritema en el brazo derecho para cuya curación tan solo precisó «una atención médica y tres días no impeditivos para el ejercicio de sus quehaceres habituales».

La sentencia señala que las pruebas establecen que «no resulta acreditado, más allá de toda duda razonable, que el acusado hubiera cometido los delitos que se le atribuían». El viernes, en el local de hostelería, ocurrió el incidente del móvil. La niña dijo que su padre se enfadó con ella y le gritó por estar todo el rato escribiendo mensajes y que él le quitó el móvil, aunque se lo devolvió al llegar a casa. También le habría dicho «para eso no vengas» y «me amargas la existencia». Todo eso la hizo sentirse humillada. El magistrado señala que la versión del padre es en cierto modo coincidente. Y aunque dijo que no recordaba haberle dicho «me amargas la existencia», sí manifestó que su hija «estaba rebelde» y que se tuvo que poner serio y «castigarla sin poder usar el móvil».

«Absortos, cuando no obnubilados»

En la sentencia, el magistrado se pregunta si es vejatorio para la niña que su padre la reprenda por su actitud, si hubo ánimo de menospreciarla, humillarla o ridiculizarla y si hubo alguna lesión del bien jurídico. Y argumenta lo siguiente: «Todos los días y a todas horas» se ve en cualquier restaurante, cafetería o local de ocio «cómo los niños de todas las edades están absortos, cuando no obnubilados, observando la pantalla de sus dispositivos electrónicos, y por completo ajenos a su entorno, lo que incluye a padres y familiares, a los que ni siquiera miran ni tampoco escuchan». Incluso a veces son los adultos los que «consultan continuamente sus móviles entre plato y plato». Y añade que «si alguno toma la actitud responsable de censurar esa reunión de absortos internautas, no parece que haya de ser tenido por un criminal, ni siquiera en caso de hacerlo de un modo vehemente».

A la vista de eso, la sentencia indica que, «desde luego, lo que se ha declarado probado en el caso presente no es, de ninguna manera, constitutivo de delito, porque no hay vejación injusta». Y apunta que si alguien, «equivocadamente», piensa lo contrario, no debe olvidar que, «aunque reducido a la irrelevancia», en el Código Civil «sigue existiendo el derecho de corrección de los padres sobre sus hijos menores (que es, a la vez, un deber), como también pervive la obligación de los hijos de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y de respetarlos siempre».

Reprenderla o llamar a la Guardia Civil

A veces se olvida, dice la sentencia, que el artículo 154 del Código Civil incluye entre los deberes y facultades de los padres el de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y destaca que, incluso, para lograr esos objetivos, «los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad». Ante eso, el magistrado advierte que este padre «podría haber tomado alguna de estas tres determinaciones: abstenerse de educar a su hija permitiéndole hacer lo que le viniese en gana, reprenderla para que se comportara correctamente o llamar al puesto de la Guardia Civil para recabar su benemérito auxilio en la tarea educativa. Y a juicio de este juzgador, optó por la postura más sensata».