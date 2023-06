FP, una fuente de talento para las empresas

Alumnas de prácticas del ciclo de calzado en la fábrica de calzados Losal en Monforte CARLOS CORTÉS

Monforte fue, el siglo pasado, una localidad con una potente industria zapatera. Sin embargo, a principios de esta década solo quedaban en el municipio dos empresas, y con serias dificultades para encontrar personal. Por eso, el monfortino IES A Pinguela puso en marcha, en el 2020, un ciclo medio único en la oferta gallega de FP, el de Calzado e complementos de moda. Lo hizo, además, en modalidad dual, en estrecha colaboración con los negocios de la zona que acogen en sus fábricas a los estudiantes. «Estuvimos dos años hablando con la dirección del instituto y con gente de la Xunta para intentar crear en Monforte alguna formación, algún curso que pudiera dar impulso a nuestra tradición zapatera. Y se optó por esto. Mi padre llegó a ir a Valencia varias veces con Enrique Sampil, el director de A Pinguela, a ver cómo se hacía allí y qué podíamos adaptar para poner en marcha el ciclo», explica Gonzalo López González, que junto con su padre, Gonzalo López Otero, dirige Calzados Losal (ambos son tataranieto y bisnieto del fundador, respectivamente).

Alumna trabajando en la fábrica de Calzados Losal CARLOS CORTÉS

Es solo un ejemplo, pero muy gráfico, de que la formación profesional no es solo una oportunidad para el alumnado, también lo es para el tejido productivo de la comunidad. «Llevamos tres años colaborando y estamos encantados. Vienen tres personas del ciclo a hacer prácticas durante seis meses, las cogemos y las formamos. De las tres primeras, ya tenemos en plantilla a una, con contrato fijo. Y ahora están en la fábrica tres chicas estupendas: aprenden rápido, tienen interés...», cuentan desde Losal. Afirman que a los estudiantes que llegan desde la FP «se les nota la base, una a los quince días ya se puso a coser sola, algo casi imposible si coges a cualquier otra persona». Pero esa relación con A Pinguela también les ayuda a innovar. «Este año la tutora del ciclo propuso hacer una bota con materiales reciclados. Yo participé en el proyecto, y utilizamos materiales que nunca habíamos usado, en los que ni siquiera habíamos pensado, lo que nos da nuevas ideas y nos abre a nuevos materiales», confirma Gonzalo.

Kimak

Kimak (antes conocida como Grupo Caamaño) es otra de las empresas que pueden dar fe de los beneficios de una relación estrecha con la formación profesional. Dedicada al diseño, fabricación y montaje de espacios comerciales, de restauración y hostelería (Inditex es uno de sus clientes habituales), esta empresa lleva más de diez años incorporando a alumnado de prácticas de fin de ciclo o de FP dual de distintas titulaciones y distintos centros, fundamentalmente del área de A Coruña. «Cada año se producen incorporaciones de esos alumnos de prácticas o dual a nuestra plantilla. Dentro del perfil esperado para una persona que accede por primera vez al ámbito profesional, estos estudiantes tienen unos altos conocimientos técnicos y el período de prácticas facilita enormemente la adaptación e integración de nuestras formas de trabajo, por eso nuestro grado de satisfacción con los alumnos provenientes de FP es elevado», indica Óscar Boquete, director de recursos humanos y organización de la firma.

Para Boquete, los centros de FP gallegos son «un pilar muy importante», tanto para su compañía como para el conjunto del sector. «Si no se trabaja en origen, formando y capacitando personas para poder acceder al sector, nos encontraríamos con un colapso por falta de profesionales», argumenta. De hecho, explica que es «habitual» que trasladen a los centros educativos las necesidades que tienen para incorporar a trabajadores, en un contexto en el que la mano de obra, y aún más formada y especializada, escasea.

Por eso, la previsión de Kimak es seguir colaborando y estrechando vínculos con la formación profesional. Apuntan, no obstante, que hay espacio de mejora. «Deberían alinearse las plazas ofertadas en los ciclos formativos con las necesidades del mercado laboral», dice Boquete, recordando que algunas formaciones con más dificultades para hacerse hueco en el mercado ofrecen muchas plazas, mientras que otras más demanda tienen escasez de alumnado: «Es necesario mejorar la promoción y la captación de alumnos para las formaciones con demanda. Y en esto hay dos asignaturas pendientes; por parte de las empresas, colaborar en la promoción de forma activa, y, por otro lado, sensibilizar a la población para que más mujeres quieran acceder a titulaciones con demanda en sectores industriales en los que tienen una baja representación». Y apunta que también sería «interesante» generar «nuevas modalidades de FP» que acerquen a más población a estos estudios. «Podrían ser modalidades híbridas entre online y presencial, o incluso formaciones intensivas para reducir los tiempos de acceso al mercado laboral».

Pastelería Estilo

No es preciso ser un gran grupo, ni una fábrica, para beneficiarse de las oportunidades que la FP dan a las empresas del entorno. Alberto Rodríguez regenta la cafetería-pastelería Estilo, en Arzúa. La EFA Piñeiral, radicada en la misma localidad, es su centro de referencia, con el que mantiene una relación más estrecha, aunque como presidente de la Asociación de Repostería Tradicional Melide Terra Doce también colabora con otros institutos.

En el negocio de Alberto acogen cada trimestre a estudiantes de la EFA para prácticas quincenales, y también para las de fin de ciclo. «Somos un negocio familiar, y había cierto recelo a meter a gente de fuera, por aquello de los secretos y las recetas. Pero aposté por este modelo, y, si bien nosotros le damos la mejor formación que podemos a los alumnos, ellos también nos dan mucho. Vienen formados con las últimas tendencias y nos mejoran, nos dan capacidad de crecer y nos animan a nuevos retos. Hemos incluido cosas en el recetario que han surgido en tormentas de ideas con ellos, han mejorado procesos... Suelen ser gente muy dinámica e implicada», explican.

De esos estudiantes que llegaron Piñeiral, dos ya son empleados fijos, y otros dos son refuerzos habituales en las campañas de más trabajo. «Vienen con muy buena base. Si cogemos a gente de la calle, sin formación, es más difícil, hay que empezar de cero. Con estos alumnos, sin embargo, ya hablamos el mismo idioma. Vienen con un nivel muy bueno y es más sencillo el amoldarse a la empresa. Además, tienen lo que llamamos el sello EFA: mucha disciplina y limpieza a la hora de trabajar», revela Alberto.

Hotusa

El grupo turístico internacional Hotusa, a través de su central de reservas ubicada en Chantada, es uno de los que mantiene una relación más intensa con la FP gallega. Se remonta al 2014. Desde entonces, en sus hoteles y en su central de reservas se han formado unos 700 alumnos de cinco ciclos distintos (Administración e Finanzas, desarrollo de páginas web, administración, Axencias de Viaxes y una doble titulación que incluye este último ciclo y el de Guía, Información e Asistencia Turísticas).

Personas trabajando en la central de reservas que Hotusa tiene en Chantada

La compañía calcula que la mitad de ellos han llegado a ser contratados. «Priorizamos la colaboración con los centros educativos —trabajan con una veintena— porque son un medio fundamental para el desarrollo de futuros profesionales en nuestro sector. Nuestra meta al recibir a estudiantes en prácticas es contribuir a su formación con la intención de que se conviertan en profesionales en nuestra empresa. Consideramos esta oportunidad como una herramienta adicional para atraer talento», explican desde Hotusa. Además, el vínculo que mantienen con los institutos es permite recurrir a ellos cuando tienen que cubrir vacantes, buscando candidatos incluso entre los antiguos alumnos.

Se confirma, así, que la relación entre FP y empresas es, en palabras de los responsables de Hotusa, «simbiótica», con ambas partes jugando un papel «crucial» en la formación de talento joven.

Alberto Borrego, director de las oficinas de Galicia y Asturias de NTT Data

Formando a profesionales de la IA y el big data

Este curso se puso en marcha el primer máster de FP en un tema tan puntero como la inteligencia artificial y el Big Data, impartido en dual en el IES Fernando Wirtz de A Coruña, un centro de referencia en ciclos informáticos. La empresa NTT Data, una de las compañías de consultoría digital y servicios de tecnología de la información más grandes del mundo, impulsó el proyecto.

—¿Cómo se gestó el proyecto?

—El inicio se remonta al verano del 2021, en el que la Consellería de Educación nos compartió la iniciativa de los cursos de especialización de formación profesional [popularmente conocidos como másteres de FP] que estaba lanzando en Galicia. El ámbito de la inteligencia artificial nos interesó especialmente, puesto que es una de las líneas estratégicas de NTT Data en Galicia desde hace unos años. Le fuimos dando forma, y diseñamos un formato dual para este máster, siendo una experiencia pionera en España.

—¿Cuáles son sus objetivos?

—Reducir la brecha entre la disponibilidad de profesionales con competencias digitales avanzadas y la creciente demanda de estos perfiles en el mercado laboral. Con esta FP dual, los alumnos se forman en competencias como la programación y la aplicación de sistemas inteligentes que optimizan la gestión de la información y la explotación de datos masivos, garantizando el acceso a los mismos de forma segura y cumpliendo los estándares de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidos, así como los principios éticos y legales que sostienen el uso de datos. Además, esto tiene una visión más allá. Se trata de preparar a los jóvenes para crear un ecosistema alrededor de las tecnologías digitales sólido en Galicia.

—¿Por qué se interesaron en la iniciativa?

—La relación de la compañía con Galicia viene de lejos. Desde la creación de nuestra oficina en la comunidad en el 2006, colaboramos estrechamente con la Xunta en la promoción del talento gallego y en la reducción de la brecha digital. Si a esto le sumamos que la IA es una de las tecnologías incipientes con mayor potencial en la actualidad, es el match perfecto. El gran abanico de funcionalidades de la IA hace que sea una de las tecnologías que más demandan nuestros clientes. Y en lo relativo a la empleabilidad, en estos momentos la demanda sobrepasa (por mucho) la oferta, y estamos intentando crecer en este ámbito en el que trabajamos desde hace muchos años. Y para eso necesitamos tener expertos que sepan analizar, implantar y enfrentar los retos de futuro que la IA y el análisis de datos nos proponen. Por eso cuando vimos la posibilidad de formar parte de este curso de formación profesional no lo dudamos ni un momento. Juntos podemos no solo dotar a los jóvenes de los conocimientos necesarios para desenvolverse en un mundo laboral donde la tecnología es cada vez más indispensable, si no también permitirles acceder a puestos de trabajo de calidad, pues, en nuestro caso, el objetivo es continuar contratando al mejor talento para desarrollar los proyectos en los que estamos trabajando, y los que vendrán.

Una clase del curso de especialización en IA y Big Data que se imparte en el IES Fernando Wirtz (A Coruña) MARCOS MÍGUEZ

—¿Qué tal ha funcionado el primer año?

—Estamos muy satisfechos con su desarrollo hasta el momento. Queremos poner en valor al equipo docente y de gestión del IES Fernando Wirtz, cuya preparación e implicación han sido excepcionales, y nos ha facilitado mucho la puesta en marcha del formato dual del máster. Por otro lado, el nivel técnico y competencial de los alumnos nos está sorprendiendo gratamente, y estamos convencidos que estamos formando profesionales de alta cualificación que tendrán un desarrollo profesional destacable.

—¿Qué ha aportado este proyecto a su empresa?

—La generación de capacidades y servicios especializados en IA y BigData es una línea estratégica para NTT Data en Galicia. Esta iniciativa complementa y refuerza la capacitación de talento de alta cualificación en este ámbito. Por otro lado, se alinea con el propósito de NTT Data de contribuir a convertir a Galicia en una sociedad más próspera, potenciando el ecosistema de IA y BigData, en colaboración con las administraciones públicas, universidades, nuestros clientes y el resto del sector TIC.

—¿Cuál es el futuro de este programa?

—Nuestra vocación para el curso de especialización dual en IA y Big Data se centrará, en el corto plazo, en seguir ofreciendo excelencia docente y práctica, incorporando todas las disrupciones que cada día se están generando en este campo. En el medio y largo plazo, nuestra intención es de ampliar el número de alumnos a formar, que nos ayude a ofrecer a nuestros clientes los mejores proyectos y servicios en este campo. Creemos que el futuro de la IA en Galicia es muy ilusionante. Poco a poco, se están construyendo unos buenos cimientos para que esta comunidad pueda ser un polo referente en España y en Europa. Desde NTT DATA queremos sumar a este objetivo, y estamos abiertos a impulsar iniciativas diferenciales como este máster.