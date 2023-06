Cuando la FP supone un giro completo a la vida laboral

Iria García Golmar ante la caseta donde da información turística sobre la ciudad de Lugo, tras cursar un ciclo de FP ALBERTO LOPEZ

La formación profesional puede ser una muy buena opción para los estudiantes que llegan a ella directos de los institutos. Pero su versatilidad, su flexibilidad, las diferentes opciones para cursarla y, sobre todo, sus buenos niveles de empleabilidad, la convierten también en una excelente oportunidad para quienes ya saben lo que es estar inmersos en el mercado laboral. Los ciclos permiten reciclarse, buscar oportunidades de trabajo, abrirse a nuevos campos o simplemente ampliar conocimientos. Y no son pocos los que han visto en la FP una oportunidad para reconvertirse y dar un giro a sus vidas profesionales.

En ese cambio está inmersa Carmen Martínez. Tiene 54 años y está cursando el segundo año del ciclo grado medio de Produción Agroecolóxica en el IES Arzúa. «Yo trabajé de comercial toda la vida. Primero cogí el testigo de mi padre en el mundo de la ferretería. Luego llevé productos de peluquería, restauración, vinos... Pero vas cumpliendo años y ves cada vez menos posibilidades. En lugar de valorar tu experiencia, tratan de pagarte menos. De los cincuenta para arriba, o no hay ofertas, o tienen muy malas condiciones. Y me cansé de eso», narra.

Con la pandemia se quedó en el paro, y buscó opciones. A través de los servicios de empleo público hizo un curso de pequeño comercio, y fue precisamente una profesora de ese curso la que le habló del ciclo de Produción Agroecolóxica. «Siempre me gustó el tema de la ecología, y he tenido preocupación por el tema de la alimentación. Me animaron a hacerlo y yo me animé también», resume.

Empezó así su vuelta al aula, a pesar de que asistir a clase le ha supuesto cada día el esfuerzo de una hora y veinte de ida y otra hora y veinte de vuelta desde su domicilio, en A Coruña, hasta Arzúa, donde asiste a clase. Retomar los estudios, sin embargo, no le ha sido difícil: «No me cuesta estudiar, yo siempre he seguido formándome, no había perdido la práctica. Lo que más me cuesta son las herramientas informáticas, pero todo es ponerse al día», dice.

El ciclo que cursa Carmen es de modalidad dual. Es decir, parte de la formación se hace en el aula, y otra parte directamente en una empresa. El año pasado hizo ese período práctico de varios meses en una ganadería —«Fue una experiencia maravillosa», asegura—. Este curso está en una cooperativa de producción de huerta ecológica situada en Oza-Cesuras. Su futuro, apunta, podría ir en esa línea: «Me planteo iniciar yo un proyecto, tengo claro que en el tema huerta, porque la ganadería requiere mucha más inversión. Quiero aprovechar para coger experiencia trabajando en el sector, y luego ir perfilando mi propia iniciativa».

Una FP modular del sector turístico

Noelia Rodríguez, de 42 años, recurrió a la oferta de FP modular, una modalidad considerada de adultos porque para matricularse hay que tener 18 años, que se cursa en horario de tarde y que permite ir escogiendo de qué módulos (materias) matricularse. Ella había trabajado durante años en puestos de administración, pero la crisis económica la llevó en el 2012 a entrar en el mundo de la hostelería. Viajar era su pasión, y en el 2018 pidió una excedencia y se fue a Australia una temporada. A su regreso, volvió a la hostelería. Pero la casualidad hizo que se encontrase con un grupo que realizaba una visita guiada por el castillo de San Vicente en Monforte: «Los vi y pensé : “Yo puedo hacer algo así”. Así que busqué y vi que justo en Monforte, en el IES Río Cabe, había un ciclo modular de guía turístico. Se adaptaba a mí, me permitía estudiar y trabajar», cuenta.

Así empezó su cambio de rumbo. Se matriculó y comenzó a asistir a clase. «Quedé encantada con el ciclo, era muy práctico», comenta. Poco antes de terminarlo, le surgió una oportunidad laboral vinculada a su formación: «Conocía a unas personas que querían montar un cámping en la parroquia de Bolmente, en Sober, precisamente donde se criaron mis abuelos. He participado en el proyecto desde el inicio, incluyendo el diseño de los servicios, las experiencias, organizo los eventos... Se trata de un cámping para caravanas, autocaravanas y cámpers, y yo me encargo también de la recepción y de la información turística. Ha sido un cambio muy chulo».

Aunque reconoce que el título de FP no era imprescindible para participar en el proyecto, considera que su formación le aportó mucho: «El ciclo te da conocimientos y seguridad, a nivel desarrollo de habilidades ha sido imprescindible. Yo estoy encantada, porque me pasé la vida buscando algo que me gustara y lo he encontrado».

Mary Mosteiro trabajando en el obrador de la pastelería en la que hizo prácticas y ahora lleva un año contratada

De una afición a la pastelería profesional

En el caso de Mary Mosteiro, un ciclo de FP cursado en modalidad ordinaria ha transformado lo que era un afición en su nueva profesión. Antes de eso, había estudiado varias cosas y tocado distintas puertas. «Hice un ciclo de Fotografía, luego la carrera de Comunicación Audiovisual, después el máster de profesorado... Llegué a trabajar año y medio en una radio, en Venezuela, pero no era fácil encontrar trabajo, así que empecé a trabajar de administrativa en una empresa familiar. La pastelería siempre me gustó, y pensé en hacer por hobby el ciclo medio de Panadaría, repostaría e confeitaría».

Con esa idea cursó el primer año en un centro de Santiago, el CIFP Compostela. Después hizo un parón para ser madre (tiene una hija de tres años), y retomó el segundo curso en la EFA Piñeiral de Arzúa. «Además de las prácticas finales, la EFA ofrecía la posibilidad de hacer prácticas por quincenas. Estuve en distintos negocios, y luego, haciendo el módulo de formación en centro de trabajo (FCT, las prácticas), me surgió la posibilidad de quedarme en una empresa en la que estuve dos meses», explica Mary.

Así fue como se incorporó a la plantilla de trabajadores de la cafetería-pastelería Estilo. «Llevo ya un año, y estoy muy contenta. Casi sin querer se me fueron abriendo puertas y me fui colocando en el mercado laboral», resume esta mujer de 33 años.

Una FP dual para entrar en Navantia

La FP dual dio a Gloria Saavedra la oportunidad laboral que no le brindaron otros estudios. Procedente de Perú, llegó a Ferrol hace trece años, acompañada de sus tres hijos. Al tiempo que trabajaba en distintas cosas, se graduó como ingeniera en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de la Universidade da Coruña. Además, aprobó un ciclo superior de FP sobre proyectos de edificación en el CIFP Rodolfo Ucha, también en Ferrol, con matrícula de honor, y realizó dos cursos de técnico sociosanitario y docencia para la formación. Sin embargo, su edad se convertía siempre en un hándicap a la hora de encontrar un empleo a la altura de su formación. «Busqué mucho en el sector del diseño industrial, pero con mi edad y sin experiencia todas las puertas se me cerraban», rememora Gloria, que ya ha superado los 50 años.

Gloria Saavedra y su hijo mediaNo, Leonardo Lonzoy, retratados a las puertas de Navantia Ferrol, donde trabajan los dos CESAR TOIMIL

Quedaba una bala en la recámara: la FP dual, que conocía bien porque su hijo Leonardo cursó un ciclo en esta modalidad. Ella se decidió por el de Deseño en Fabricación Mecánica, que imparte el CIFP Ferrolterra en convenio con la empresa Navantia: «Al ser ya mayor y no tener experiencia, me di cuenta de que la única manera de que alguien me contratase era si primero tenía la oportunidad de que me conociesen como persona, que viesen que soy responsable y que me gusta trabajar en equipo. Y eso solo se puede conseguir a través de la FP dual, porque más de la mitad de la formación se imparte en la empresa y ahí pueden ver si te ajustas al perfil que ellos buscan». Gloria encajó. Su trabajo convenció a sus jefes, superó las pruebas que esta empresa pública pone para optar a un puesto fijo y ya tiene su contrato indefinido. «Ha sido un camino largo, me costó, la verdad, pero también ha sido bonito. Estoy encantadísima y ahora trabajo en algo que realmente me apasiona», explica Gloria, que, curiosamente, comparte empresa con su hijo, quien también fue contratado en Navantia tras terminar su ciclo dual.

«A miña reconversión foi da absoluta nada, de ir ao que podía, a estar convencida do que fago»

No siempre es fácil encontrar una vocación. Hay quien lo tiene claro desde muy pequeño. Sin embargo, otros han de probar varias veces hasta dar con lo que realmente les llena. Hay personas a las que esa vocación les encuentra pasada ya la treintena, o incluso después, aunque puede llegar con la misma fuerza arrolladora que cuando se presenta con catorce años. Y esa inclinación, además, puede venir acompañada de oportunidades profesionales y cambiar por completo un panorama laboral inestable.

Iria García Golmar cumplirá el mes que viene los 40. Natural de Vigo, al terminar el instituto probó suerte en la universidad en Lugo con una ingeniería. No fue lo que esperaba: «A partir de aí, fixen de todo: fun azafata de eventos, monitora, teleoperadora, promotora...». Rebasados los 30 estaba trabajando en una pequeña empresa, orientada a cuestiones de márketing y relación con los clientes —«sempre me tirou o de estar de cara ao público, a relación coa xente», explica— cuando se quedó en el paro. Y tocó volver a empezar.

Un día, una conocida del sector turístico la llamó para ir a colaborar un par de veces como guía acompañante. «Encantoume! E cobraba por iso! Ata entón non tivera ningún traballo que me enchera», dice entusiasta. Para entonces, Iria había pensado en matricularse en un ciclo de FP de márketing, pero no había podido hacerlo en la convocatoria ordinaria. En septiembre volvió a comprobar las posibilidades, y descubrió la existencia de plazas liberadas, es decir, plazas vacantes en ciclos formativos en los que no hay lista de espera, y en las que es posible anotarse acreditando que se cumplen los requisitos de acceso. Por curiosidad, dice, se puso a mirar los ciclos en los que había opciones: «E descubrín este ciclo, que nin sabía que existía!».

Ese ciclo es el superior de Guía, información e asistencia turísticas. Ella reside en Lugo, y barajó hacerlo en A Coruña. Pero finalmente se decantó por cursarlo en el IES Río Cabe de Monforte: «Encaixábanme mellor os horarios de bus, tratáronme xenial cando chamei, déronme todas as facilidades para me matricular... Así que empecei alí, e quedei encantada. A titora, Sol, era una marabilla, aprendín moitísimo e dixen “Isto é o meu, definitivamente”». Al terminar los dos años del grado de FP le surgió la oportunidad de trabajar en el punto de información turística de la ciudad de Lugo. «E vou polo meu terceiro verán, son xa fixa-descontinua. E como son unha namorada de Lugo, apaixóname o que fago. Dinme que se nota que me gusta, e é que o meu traballo é facer que a xente o pase ben», explica.

Así las cosas, no duda en recomendar la formación profesional como una excelente vía. A ella le cambió la vida: «A miña reconversión foi da absoluta nada, de ir ao que podía a, de súpeto, estar convencida do que fago».