La caída del viaducto de O Castro obligó a inspeccionar en profundidad otros 13 similares en la red de carreteras

Trabajos de reconstrucción del viaducto de O Castro ALBERTO LÓPEZ

No se trata de una neurosis sobre la seguridad de las infraestructuras, sino de una consecuencia lógica tras el colapso sin previo aviso del viaducto de O Castro, del que el pasado 7 de junio se cumplió un año. Después del suceso que mantiene cortada la A-6 en Pedrafita y que obliga al tráfico a circular por un desvío de la carretera nacional, el Ministerio de Transportes ordenó realizar una inspección especial —la categoría más escrupulosa y detallada de todas las revisiones periódicas previstas— en trece viaductos de similar tipología presentes en toda la red de carreteras del Estado, «con el objeto de analizar su estado con el mayor grado de detalle posible». El Gobierno aporta estos datos en una respuesta parlamentaria, pero sin aclarar dónde están situados esos puentes.

Aún queda más de año y medio de vulnerabilidad en la A-6 pablo gonzález

Estos chequeos de estructuras construidas mediante dovelas prefabricadas y pretensado exterior, como las de O Castro, constaron de una inspección visual detallada de todos los elementos de estos puentes por parte de ingenieros especializados, incluyendo el interior de las vigas cajón. El cableado del pretensado, crucial para la resistencia en esta técnica constructiva, fue uno de los objetivos principales de estas inspecciones especiales. Sobre ellos se realizaron pruebas acústicas, ensayos de cuerda vibrante y se inspeccionó una «muestra significativa» de las cabezas de anclaje. También se abrieron las vainas en zonas donde se detectaron anomalías para revisarlas con un endoscopio.

Las pruebas también incluyeron un análisis del estado del hormigón, especialmente su contenido en cloruros, pues está demostrado que la corrosión en el viaducto de O Castro fue causada por las sales fundentes utilizadas para evitar el hielo en la calzada. En este sentido, también se realizaron obras en los sistemas de drenaje para evitar la entrada de agua en el interior.

El viaducto de la A-6 alertó del riesgo de estructuras que se caen sin aviso previo pablo gonzález

Mientras, los trabajos de reconstrucción del viaducto sentido Madrid siguen su curso. Se comenzó ya la reparación de uno de los estribos y ya se está levantando la primera de las pilas. El cronograma previsto por el ministerio y las adjudicatarias fija para octubre la finalización de la estructura. Es decir, pretenden terminarla en los meses de verano, para después afrontar los remates y el asfaltado del tablero, y abrir este viaducto antes de que termine el año con circulación en doble sentido.

Dudas de la Xunta

No obstante, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, volvió a exponer ayer en el Parlamento las dudas del Gobierno gallego respecto a los plazos y la negativa del ministerio a reconstruir a la vez las dos estructuras ya demolidas de O Castro, algo que considera «imprescindible» para volver a la normalidad cuanto antes en la A-6. También cree que las obras se están desarrollando con «lentitude» y ve necesario que se trabaje en tres turnos e, incluso, los fines de semana. «Non parece factible que o viaduto en sentido Madrid estea rematado no 2023, e tampouco semella posible que o viaduto cara á Coruña poida estar rematado no 2024», aseguró, en respuesta a una pregunta parlamentaria.

Sobre la negativa a tramitar como emergencia los contratos de las dos estructuras, Ethel Vázquez recordó que el Ministerio de Transportes «tramitou case 70 obras de emerxencia nun só ano por importe de 167 millóns de euros, moitas delas menos xustificadas que a reconstrución do viaduto da A-6».