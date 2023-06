Las claves de la primera crisis de gobierno de Alfonso Rueda

Alfonso Rueda, este martes en el Parlamento de Galicia. XOAN A. SOLER

La composición de las listas electorales para las generales del 23 de julio sacudieron ayer la estructura de la Xunta, que mantiene dos vicepresidencias al situar a la conselleira de Medio Ambiente, Vivenda e Territorio, Ángeles Vázquez, en el segundo escalón ocupado hasta ahora por Diego Calvo, que pasa a ser vicepresidente primero. La primera gran remodelación del gabinete de Alfonso Rueda, ejecutada en cuestión de horas, incluye el movimiento de María Jesús Lorenzana a la Consellería de Economía, Industria e Innovación que ostentaba Francisco Conde, candidato popular por Lugo. Su salida no será la única: la titular de Mar, Rosa Quintana, también integrará la lista del PP por Ourense, en segundo lugar.

Las dos vacantes serán cubiertas por dos nuevos conselleiros: para Emprego la ourensana Elena Rivo, procedente del ámbito académico, y Alfonso Villares, alcalde de Cervo, en Mar. Ambos ajenos hasta ahora a San Caetano

Hubo agitación en la sede del Gobierno gallego durante todo el día de ayer. Por la mañana trascendió que no solo el vicepresidente primero sería cesado para encabezar Lugo para el 23J. El presidente de la Xunta avanzó por la mañana que el relevo de su número dos sería cuestión de horas, y dejó en el aire que pudiese producirse alguno más en el equipo. «Están todos moi contentos, igual que eu con eles», zanjó sobre sus conselleiros. A última hora de la tarde, el entorno del presidente confirmó que Alberto Núñez Feijoo había reclutado a Rosa Quintana para el segundo puesto de la candidatura de Ourense y anunció los cambios.

Las mismas fuentes apuntan que el contexto electoral permitió a Alfonso Rueda «aprovechar la circunstancia para dar un sello propio» a su Ejecutivo, ya que mantuvo a todos los miembros del Consello cuando fue investido presidente en mayo del año pasado. Destacan también el «buen manejo de los tiempos» que demostró el jefe del Gobierno gallego al amoldarse a la confección de listas del PP para materializar la reorganización de la Xunta.

Tanto Conde como Quintana parecen llamados a tener responsabilidades en un hipotético gobierno de Feijoo en áreas vinculadas a la economía el primero, y al sector pesquero la segunda.

Esta mañana se publicará el decreto de cese de los salientes y nombramiento de los nuevos conselleiros. Rivo y Villares tomarán posesión mañana, justo antes del Consello de la Xunta, por lo que se estrenarán participando en la reunión semanal en San Caetano.

A los dos relevos se suman tres movimientos claves. Rueda coloca a Ángeles Vázquez como vicepresidenta segunda, la primera en ostentar este cargo en la historia autonómica. Distintas fuentes en el Gobierno gallego destacan la figura de la titular de Medio Ambiente, responsable de la ley de gestión integral del litoral, uno de los hitos de esta legislatura.

El estilo Rueda ya está vistiendo su propio traje rubén santamarta

Las competencias de Francisco Conde las asume María Jesús Lorenzana, a la que espera un papel destacado en los meses que quedan de mandato: la recepción y gestión de fondos europeos, con inversiones clave para el tejido industrial de Galicia, y el desarrollo eólico.

Y el tercer movimiento atañe a Diego Calvo, que asciende a vicepresidente primero, manteniendo las mismas atribuciones que incluía hasta ahora su cartera, pero que adquiere un rol determinante en San Caetano.

La oposición interpreta los cambios en la Xunta como un remiendo por las necesidades de Feijoo para sus listas. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, expuso que la crisis de gobierno abierta en la Xunta demuestra la «incapacidade de Rueda para dirixir o partido e manter o pulso do seu Goberno». Denunció que esta remodelación «non é pensando no futuro de Galiza», sino que viene determinada «polo que decide o PP na sede de Génova».

El portavoz socialista, Luis Álvarez, criticó que Rueda ofrece «unha mostra máis da súa debilidade». «Non ten autoridade nin para designar ao seu vicepresidente, porque é Feijoo quen o fai», continuó el diputado del PSdeG, que advirtió que Rueda «é un presidente que non recibiu o respaldo nas urnas e non ten autoridade no seu Goberno, nin no seu partido».