El PSdeG plantea a Rueda que adelante las elecciones en Galicia y Pontón lo ve «preocupado co ascenso do BNG»

La todavía conselleira de Mar, Rosa Quintana, hace un gesto de cariño a Pedro Puy, que también dejará la portavocía parlamentaria. Delante a la derecha, sentado, Francisco Conde, el otro conselleiro que cesará para ir en las listas a las generales Xoán A. Soler La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, hace un gesto cariñoso al aún vicepresidente Francisco Conde Xoán A. Soler El presidente Alfonso Rueda, pone la mano en el hombro a su todavía vicepresidente, Francisco Conde, mientras les mira Diego Calvo, el hombre que sustituirá a Conde en la Vicepresidencia Primera de la Xunta Xoán A. Soler Abrazo entre el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la aún responsable de Mar, Rosa Quintana Xoán A. Soler Rosa Quintana charla con las diputadas populares Marta Novoa y Paula Prado, mientras el conselleiro Román Rodríguez saluda a Pedro Puy, que abandonará el grupo parlamentario Xoán A. Soler

Fue la última en entrar en la fila reservada al Consello de la Xunta. Rosa Quintana se sentó esta mañana por última vez en el sillón azul del Parlamento tras catorce años como conselleira, la más antigua junto a Alfonso Rueda, al otro extremo de la hilera de escaños. Hoy cesará, y en dos semanas ya será otro, Alfonso Villares, quien ocupe su asiento en el próximo pleno como titular de Mar. Francisco Conde lo hizo un poco antes, al lado del presidente, que también debería tener a otro acompañante en la siguiente sesión de control tras el nombramiento de Diego Calvo como vicepresidente primero, si bien el conselleiro de Economía, Industria e Innovación seguirá como diputado autonómico hasta pasadas las generales.

Los dos pondrán rumbo a Madrid tras la llamada de Alberto Núñez Feijoo a integrar las listas populares el 23J. «Intentarei seguir dando de min o mellor a este sector ao que tanto lle quero», respondió ante los medios Quintana, con los ojos húmedos tras abrazarse antes con todos los conselleiros y compañeros de escaño. Especial fue la despedida con Pedro Puy, que también dejará el Parlamento en un par de meses al figurar en el tercer puesto de la lista por Pontevedra. Conde se marchó también agradecido: «Galicia deumo todo dende o punto de vista político». Además, cinco futuros alcaldes dijeron adiós hoy a la Cámara gallega: cuatro diputados del PP y uno del BNG. Podrían sumarse otros dos en caso de que fructifiquen los pactos que los populares negocian en Forcarei y Monfero.

Todas esas emociones se conjugaron a las diez de la mañana en el pazo do Hórreo con el inicio de la sesión de control al presidente de la Xunta, donde volvió a producirse un duro cara a cara entre Rueda y la líder del BNG, Ana Pontón. Entre el titular del Gobierno y el portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, se dio el habitual intercambio de reproches al Ejecutivo central y autonómico, respectivamente. Tanto, que el parlamentario socialista llegó a proponerle a Rueda un adelanto electoral en Galicia tras la reestructuración del Consello. «Os que eran pezas chave ata hai dous días do seu Gobierno, agora son facilmente substituibles e esa é a realidade. Pon vostede a Galicia ao servizo do PP», argumentó para proponerle que la ciudadanía «opine» sobre estos cambios.

El presidente gallego tiró de ingenio y le respondió que «se non quere primarias no seu partido [el PSdeG las anuncia para septiembre] hai formas máis sutís de dicilo». Rueda le recomendó «tomar exemplo do señor Besteiro», que dejó la Delegación del Gobierno para liderar la candidatura socialista por Lugo, y «salga por pernas cando poida».

Pontón, a Rueda: « Presume de que lle quiten os conselleiros dende Xénova »

En línea con las críticas que expuso ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón volvió a acusar al presidente gallego de ser «incapaz» de gestionar su Gobierno y el partido. «É un presidente tan relevante, con tanto peso, que lle cambian os seus conselleiros dende Madrid. Menudo papelón», ironizó tras mostrar un folio en blanco para ilustrar las competencias logradas por la Xunta en los últimos catorce años.

La líder nacionalista criticó a Rueda por estar «domesticado polo centralismo» y «presumir» de que «lle quiten os conselleiros dende Xénova». Pontón dijo entender la «preocupación» de los populares por el trabajo del BNG en el Congreso, aduciendo que el diputado Néstor Rego descubrió «as vergoñas» de los congresistas del PP, poniendo como ejemplo la rebaja lograda en los peajes de la AP9. «Chegou o BNG e con toda a humildade, cun só deputado, logrou unha rebaixa histórica», subrayó.

Rueda enmendó a la portavoz nacional: «Non conseguiron nada do apoio a Pedro Sánchez». Habló de un «fracaso histórico do nacionalismo» después de que el presidente del Gobierno no accediese a cumplir todos los acuerdos de investidura con los nacionalistas, y puso como ejemplo puntos como la modernización de las vías férreas o la rebaja en la factura a las electrointensivas. «Prefiro ser humilde na vitoria que soberbio na derrota como vostedes», zanjó.