Madrid tendrá una nueva estación subterránea por la que pasarán los trenes gallegos de alta velocidad en dirección sur

La futura fachada sur de la estación de Atocha

El Consejo de Ministros celebrado este martes autorizó una gran licitación de cerca de 500 millones en vísperas de la cita electoral del 23 de julio, fecha en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ya entraría en funciones y no podría impulsar grandes contratos. Se trata de la construcción de una nueva terminal subterránea pasante en la estación Puerta de Atocha, con cuatro nuevas vías y dos andenes, que se situarán bajo la actual estación de alta velocidad y la calle Méndez Álvaro.

Esta nueva terminal estará conectada al túnel de alta velocidad que comunica Atocha con la estación de Chamartín, a la que llegan los trenes procedentes de Galicia, y que comunica la red de alta velocidad del norte con la del sur. Y también conectará con el nuevo acceso ferroviario sur que se puso en servicio recientemente.

Imagen de los andenes subterráneos de la nueva terminal pasante de Atocha

Este túnel, inaugurado en septiembre del 2022, ya permite conexiones transversales como la que desde hace meses une Ourense con Alicante, pero se supone que en un futuro facilitará que se realicen viajes sin transbordo hacia las ciudades andaluzas, una posibilidad que ya podría ejecutarse ahora pero que se ha demorado «por no cambiar la estación cabecera de los trenes andaluces, pues generaría confusión, como ya sucedió con los de Levante», asegura el experto Antonio García. Xosé Carlos Fernández aporta otra idea sobre por qué todavía no hay trenes AVE entre Ourense y Sevilla, por poner un ejemplo. «La línea a Sevilla tiene como sistema de seguridad el LZB, no el ERTMS, y no hay muchos trenes con ambos sistemas», explica. El ADIF está desarrollando obras para que esta línea también tenga el sistema de seguridad más utilizado en la red de alta velocidad española.

Más capacidad

Los trenes gallegos que vayan en dirección sur —y en un futuro también los de Levante— pasarían por la futura terminal, ideada para aumentar la capacidad y operatividad de este punto neurálgico de la red. Allí también podrán parar para recoger pasajeros. «Cuando se planificó el túnel de alta velocidad [que tardó nueve años en ponerse en servicio] no se pensó en la necesidad de habilitar andenes, por lo que los trenes procedentes del norte no podían parar en Atocha», recuerda el ingeniero Xosé Carlos Fernández, que considera esta situación como un ejemplo más de la mala planificación de las infraestructuras que arrastra este país «porque los grandes partidos no se ponen de acuerdo en lo esencial».

En los próximos años, por tanto, Madrid sufrirá una relevante transformación de sus terminales ferroviarias, pues en breve también comenzarán las ambiciosas obras de reforma de la estación de Chamartín-Clara Campoamor, un proceso que cambiará totalmente la fisonomía de la terminal y su entorno. Este proyecto, que se acometerá por fases, no estará terminado hasta dentro de seis años. La construcción de la nueva infraestructura subterránea «hará posible que Madrid disponga de una gran estación de tren con dos terminales, Atocha y Chamartín, y que los trenes del corredor Madrid-Levante hagan parada en Atocha», explica el Ministerio de Transportes en un comunicado. A esto hay que sumar el proyecto para que los trenes de alta velocidad puedan llegar a Barajas, con lo que se completaría el futuro mapa ferroviario de la capital de España

La nueva terminal se integrará en el resto de instalaciones de alta velocidad de Atocha, utilizando los mismos vestíbulos y controles de acceso con el objetivo de evitar duplicidades. Habrá una nueva fachada en la zona sur de la estación y los andenes del subsuelo tendrán una gran abertura central con un lucernario que permitirá la entrada de luz.