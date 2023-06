La FP gallega se rebela contra los planes de la Xunta de pasar ciclos de la modalidad presencial a la de distancia

Imagen de archivo del CIFP A Xunqueira, en Pontevedra Ramón Leiro

Los planes de la Xunta de reestructura la FP para dar cabida a más ciclos, y atender así la creciente demanda, se pueden venir abajo por el malestar que la noticia ha generado. Profesores de toda la comunidad han alzado la voz no porque hay más oferta, obviamente, sino porque se están pasando a la modalidad a distancia muchos de los cursos presenciales. El sindicato ANPE Galicia denuncia esta transformación porque se hace de forma unilateral, sin negociación previa y sin tener en cuenta la opinión de los centros afectados. Para Julio Díaz, presidente del sindicato, «esta medida non fai máis que agochar un intento de facer desaparecer a modalidade presencial dos centros públicos cun claro afán aforrativo inaceptable para nós e que suporá un detrimento importante da calidade da FP».

Además, en algunos centros, como ocurre en el CIFP A Xunqueira, de Pontevedra, se cierran seis aulas de la Familia de Servizos Socioculturais e á Comunidade, dejando a los alumnos que ahora hacen primero —y que en su mayoría son personas jóvenes dedicadas exclusivamente a estudiar— al formato a distancia. Sonia Rodríguez, profesora de la especialidad, lo explica: «A Xunta pecha 6 aulas, con 75 alumnas que quedarán sen continuar os seus estudos de xeito presencial. A oferta formativa publicada pola consellaría para o curso 23-24 supón a extinción dos ciclos presenciais do ciclo básico de Actividades Domésticas e Limpeza de Edificios, e os ciclos superiores de Integración social e Promoción da Igualdade de Xénero». Desde A Xunqueira se ha convocado una concentración de profesores y alumnos el próximo viernes a las 11.30 ante el centro. Los docentes emitieron un comunicado diciendo que la medida no solo perjudica a los 75 alumnos hoy matriculados, sino que «supón un grave perxuízo para a mocidade da zona, que queda sen opcións reais para cursar estes ciclos no ensino público de forma presencial. Eliminar a presenza nas aulas implica que alumnado dende os 15 anos en diante, na súa maioría mozas por tratarse de ciclos altamente feminizados, se vexa na obriga de estudar en centros privados ou na modalidade á distancia, avocándoos ao illamento social. Cómpre destacar que parte deste alumnado xa se atopa en situación de risco».

La situación de A Xunqueira es especialmente llamativa porque convierte el ciclo ordinario en adulto a distancia (el mayor salto que se puede dar en ese sentido), pero hay otros muchos cambios importantes. Por ejemplo, en el IES de Teis, en Vigo, de 4 ciclos de adultos presencial, 3 los transforman en distancia; en el IES Muralla Romana, de Lugo, se transforman también de presencial a distancia los ciclos superiores de Administración e Finanzas y ASIR (Administración de Sistemas Informáticos en Rede). Para un profesor que prefiere no identificarse, «no tiene mucho sentido que se transformen modalidades modulares presenciales en semipresenciales, cuando ya existe modalidad semipresencial duplicando la oferta del mismo ciclo y dejando al centro y a la provincia sin la modalidad presencial en adultos, habiendo como hay matrícula suficiente, con la molestia que puede suponer para el alumnado, ya que para poder acceder a la modalidad semipresencial al ser a distancia se exige disponer de medios tecnológicos como es el caso de un ordenador. Hay centros afectados que tienen todas las plazas de presencial cubiertas, pero aún así pasan a distancia, que multiplica la oferta.

En el CIFP Ánxel Casal-Monte Alto (A Coruña), la Xunta elimina la mayor parte de la oferta de adultos presencial de la familia de Servizos Socioculturais (3 de 4 ciclos) y la convierte en formación a distancia.

Mientras tanto ya se ha montado una protesta y los afectados se están organizando. Lo hacen entre centros y a través de la plataforma Change.org, que tiene una recogida de firmas.