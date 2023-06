El PP rechaza la alternativa del BNG para ordenar el litoral, que requería una ley previa del Congreso

Luis Bará (en la imagen en una intervención en una sesión parlamentaria anterior) fue el encargado de defender la propuesta del BNG SANDRA ALONSO

Mientras la ley del litoral aprobada por la Xunta quema etapas en el Parlamento hasta su votación y aprobación definitiva en pleno, el Bloque llevó este martes su propia alternativa a la Cámara. Los nacionalistas presentaron una propuesta de ley para la transferencia de funciones y servicios del Estado en materia de ordenación y gestión de la costa gallega a través de una ley previa del Congreso que diese luz verde a ese traspaso. Los socialistas apoyaron la toma en consideración de la norma, bloqueada tras el rechazo de la mayoría absoluta del PP.

«O BNG non ten donos en Madrid, obedece aos intereses do pobo galego», reivindicó Luis Bará, encargado de defender el texto en la sesión de despedida a cinco parlamentarios que dejarán sus escaños para ser investidos alcaldes este sábado. El diputado nacionalista acusó a los populares de querer dar «unha tramitación fugaz e exprés» a la ley del litoral aprobada por el Consello de la Xunta, que consideró «unha declaración de intencións» que no incluye el necesario traspaso de medios humanos y materiales, expedientes o la capacidad para «poder facer plans de ordenacións e infraestructuras».

Bará argumentó que la propuesta se justifica «por varias razóns», empezando porque Galicia cuente con las máximas competencias en este ámbito: «O noso mar e a nosa costa non se poden gobernar dende un despacho de Madrid a 600 quilómetros, cun enfoque centralista e mediterráneo». Reprochó que la Xunta no lograse una sola competencia en catorce años y que se apure ahora en hacerlo. «Queren facer a última hora, estudar a última hora, o que non fixeron durante todo o curso», comparó, señalando que al Gobierno gallego «entráronlle as presas» por «pura confrontación». El parlamentario contrapuso el modelo popular, que entiende una «Galicia en pequeno» y «liliputiense» ante la «Galiza en grande, forte, xusta e de futuro» que plantea su partido.

La ley del litoral pasa sin enmiendas a la totalidad pese a las críticas del Gobierno central Xosé Gago

La socialista Patricia Otero anunció el voto a favor de su grupo al entender que la vía propuesta por el BNG era el «procedemento con maior seguirdade xurídica» para lograr la transferencia. El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, ya había avanzado el apoyo de su partido a la normativa de la Xunta que se tramita en la Cámara, pero el delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, manifestó sus dudas días después sobre el encaje constitucional de la ley gallega. Otero avisó de que, con la aprobación de esta, no se llegará a lograr «competencias plenas» en la gestión del litoral.

El PP denuncia una «pirueta lexislativa do BNG»

El popular Alberto Pazos reprochó a los nacionalistas que busquen «minusvalorar o autogoberno de Galicia» al plantear el traspaso de la competencia, que los tres grupos coincidieron en señalar que ya la contempla el Estatuto, y pretender que la comunidad «pida permiso ao Estado» para asumirla con esta «pirueta lexislativa». Consideró «ilegal» el planteamiento del BNG de acudir al artículo 152 de la Constitución para que se apruebe una ley orgánica que facilite este traspaso, al interpretar que esta no puede utilizarse para el traspaso de un ejercicio de competencia autonómica. «Este instrumento é de competencias de uso exclusivo de titularidade estatal», continuó.

Negó también las prisas del Gobierno gallego para impulsar su norma, señalando al presidente Pedro Sánchez de avivar esa urgencia al convocar el adelanto electoral. «A lei [la de la Xunta] debe ser aprobada antes da constitución do próximo goberno, sexa cal sexa», expuso Pazos, que indicó que esas transferencias de medios que pide el BNG se exigirán al Ejecutivo central una vez entre en vigor la norma gallega.