El Consejo de Ministros hace oficial el nombramiento de Pedro Blanco como delegado del Gobierno en Galicia

▶️O Consello de Ministros acorda o nomeamento de Pedro Blanco Lobeiras (Monfero, 1968) como novo delegado do Goberno en #Galicia, a proposta do presidente do Goberno, @sanchezcastejon.



📄@blancolobeiras ocupaba o cargo de xefe da Asesoría Xurídica de @UGT_Galicia. pic.twitter.com/cUYBA36ypE