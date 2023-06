Beiras: «Nunca falei mal de Yolanda Díaz, negueime. Non lle dou munición ao meu inimigo principal»

Beiras, en una imagen del año pasado en su casa de Brión. Sandra Alonso

Xosé Manuel Beiras, cofundador de Anova en el 2012 y uno de los impulsores de la unidad en el ámbito de la izquierda antes del surgimiento incluso de Podemos, advierte de una situación de «emerxencia» ante el crecimiento de la extrema derecha, y sitúa el próximo 23 de julio como fecha clave en la que «os nacionalismos emancipadores do Estado serán unha división panzer moi importante para frear o retorno do fascismo, que é o inimigo principal».

En una entrevista con Europa Press, ha defendido votar este 23J en clave nacionalista, que ahora está representada en las instituciones por el BNG. «Podo fiarme máis diso, polo que vimos, que do que poida facer a esquerda española propiamente dita», señaló.

Analizadas las elecciones municipales del 28M, en las que la izquierda «perdeu apoios» pese a las políticas impulsadas por el Gobierno «máis progresista da democracia», afirma Xosé Manuel Beiras que el chovinismo español perdió frente a los nacionalismos emancipadores y, especialmente, los progresistas. «E isto é un dato que non poido deixar de ter en conta», agregó.

Beiras no menciona al Bloque de forma expresa, pero sí es claro al referirse a la «presenza dese nacionalismo social, ideolóxico e cívico nas institucioóns parlamentarias», en una clara alusión al BNG, un partido que también contribuyó a fundar y del que se escindió en el 2012. También destaca los resultados de las mareas municipalistas este 28M, que permiten ser «chave» en gobiernos progresistas con más de setenta ediles en las corporaciones locales.

Para Beiras, «o baluarte do que pode ser o segmento decisivo nestas eleccións está fóra da España estrita, está no nacionalismo emancipador galego, euskaldún e catalán». El combate es contra «o retorno do fascismo, é o inimigo principal».

Sumar y Podemos

Pese a que ese «outro fragmento» do nacionalismo organizado podría presentarse, para Beiras no es una opción en este momento. «Se estou dicindo que é fundamental que a esquerda non se divida, que se articule como acaban de acordar os de Sumar, benvidos sexan, aínda que tarde, mal e a rastro, tamén teño que facer a mesma posición con respecto á cuestión nacional», dijo.

Beiras señaló que él no puede contribuir a que «aparezan opcións nacionalistas minoritarias, que ao mellor o único que fan é restar votos ou ter votos inútiles, cando é necesaria a unidade». Por eso, afirmó que es preferible juntar esos apoyos a quien está presente en las instituciones con cierto peso y que puede crecer, pero «non é un voto en branco». «Como cidadán, nunca din un voto en branco a unha opción política. Votaba e logo vixiaba se cumpría, e se non, castigaba ou denunciaba», señaló.

Beiras contextualiza su postura en el auge, dice, de la ola fascista y neofranquista de Vox y el PP, liderado por un Alberto Núñez Feijoo a quien le dedica las mismas palabras que en el cierre del último debate del estado de la autonomía en el que se vio cara a cara con él: «Como presidente só me inspira desprecio, e como persoa, conmiseración».

«Vox sobre todo e o PP agora son dúas ramas do fascismo do Estado español», señaló, para advertir que la situación es de emergencia y que «o pobo galego está en peligro de extinción»

Elecciones generales

En estas claves explica su postura para las elecciones del 23J: «Os que fomos nacionalistas e o fomos sempre, e nunca deixamos de selo, aínda que en etapas determinadas adoptásemos opcións tácticas heterodoxas respecto da ortodoxia dominante, se consideramos que os nacionalismos tanto vasco como galego non só resistiron, senón que progresaron, o que teño que facer é posicionarme aí».

Beiras celebra el acuerdo entre las izquierdas españolas, opción política que no es la suya actualmente. «Nunca falei mal de Yolanda [Díaz], negueime. Non lle dou munición ao meu inimigo principal», apunta en relación a los análisis políticos que lo mencionan actualmente a raíz del proceso negociador de Sumar y Podemos. «Deséxolles moi boa sorte, lucidez, serenidade e que enfunden as navallas, polo menos, ata dentro de dez anos».

En referencia a En Marea, Beiras afirma que «se esmendrellou por culpa de En Marea, non dos votantes de En Marea. Esa é a responsabilidade que temos e non me boto fóra, aínda que eu fixen o imposible por evitalo». Pero a la pregunta de si considera que la irrupción de esta opción política que aglutinó durante una década una pata nacionalista con la izquierda federal contribuyó a aumentar la conciencia nacional, Beiras responde con un sí rotundo. «Si, si que o fixo. Fixo que moitos cidadáns que votaban opcións de ámbito estatal, na medida que recoñecían os dereitos nacionais de Galicia, primeiro votaran a AGE, logo mareas municipais e logo a En Marea».

Así, esto hizo que muchos ciudadanos pasasen «a fronteira», lo cual ha permitido también al BNG su subida. «O BNG ten que ser consciente de que o gran salto que tivo nos últimos anos foi polo desastre de En Marea, que foi consecuencia primeiro das disputas dentro dos órganos de dirección de En Marea e da traizón do incumplimento dos acordos da esquerda federal con Unidos Podemos nas Cortes».