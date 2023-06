La alcaldesa más joven tiene asesor en casa: su padre fue regidor de Maceda 12 años

Uxía Oviedo, futura alcaldesa de Maceda Miguel Villar

Oviedo volverá a la alcaldía de Maceda (2.853 habitantes). Al menos el apellido. No es que regrese Xabier, que ostentó el bastón de mando desde el 2007 al 2015 (primero con el BNG y después bajo las siglas de Compromiso por Galicia), sino que el cargo será ocupado por su hija Uxía. A los 23 años, la joven socialista (su padre fue cabeza de lista por el mismo partido en el 2019 y ella lo sustituyó el pasado 28 de mayo) se convertirá en la alcaldesa de menor edad de la provincia de Ourense y de Galicia.

Uxía, estudiante de Bellas Artes y que en el pasado ocupó puestos de responsabilidad en Xuventudes Socialistas, le resta importancia al dato, del que asegura que ni siquiera se ha parado a contrastar cuando se le dice. «Asumir unha alcaldía sempre é un reto independentemente da idade», señal. Será elegida con el apoyo del BNG. Los dos votos de los nacionalistas son imprescindibles para sumarlos a los cuatro del PSOE y alcanzar la mayoría que desbanque a Rubén Quintas, alcalde por el PP los últimos ocho años. Quintas fue la lista más votada y consiguió cinco concejales, pero no son suficientes para conservar el bastón de mando. Se va a la oposición. Ese fue el resultado real en los comicios del pasado domingo, aunque un error en la transcripción de los datos hizo que en un primer momento se publicaran otros distintos, que otorgaban un concejal al BNG y otro a Espazo Común, lo que abría la puerta a que el PP y los de Pachi Vázquez reeditasen el acuerdo del 2019.

Todavía no se sabe dónde estará el BNG. De momento el pacto cerrado entre ambos partidos es para la investidura. Las negociaciones para un posible bipartito siguen abiertas, señala Oviedo, que no se atreve a ahondar más en el tema mientras continúe abierto el diálogo. El sábado será elegida alcaldesa y tiene claro que lo que toca ahora es trabajar. «A cidadanía pediu cambio e vaino haber. Agora hai que poñerse a traballar», destaca, haciendo valer a los tres concejales de su grupo, aunque con la puerta abierta a que finalmente sean un gobierno de seis.

Aunque es nueva en la vida municipal, Uxía destaca que trae mucho aprendido de casa. «Eu compároo con moita xente que cando chega á universidade escolle a mesma carreira que a dos seus pais. A min pásame o mesmo. Eu desde nena fun co meu pai falar cos veciños e incluso estiven en reunións importantes, e aí vas aprendendo. Xa levo un camiño andado», señala. Además, no son solo las nociones que pudo aprender entonces, sino que sigue contando con el apoyo de su padre. El progenitor fue en la lista, aunque su puesto como número ocho le dejó muy lejos de conseguir un acta de edil. No la necesita para poder asesorar a su hija. «Levo vantaxe porque teño a quen preguntarlle», añade, aunque acto seguido matiza: «Pero aínda que vai estar apoiándome, agora é o meu momento. Os tempos mudaron e ter xente nova vai traer outros puntos de vista».