La Justicia necesitará al menos un año para superar la huelga de los letrados judiciales

Letrados de la Administración de Justicia, durante una de sus manifestaciones en Madrid. Daniel Gonzalez | EFE

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tuvo un gran impacto en la actividad judicial de Galicia. En los dos meses de paro se suspendieron 18.000 asuntos, entre juicios y otros procedimientos judiciales. «La huelga de letrados hizo muchísimo daño», reconocía el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, el jueves al desgranar la memoria judicial del 2002. ¿Cómo superar los efectos de esa huelga? No está previsto que haya refuerzos ni que se extienda a las tardes el horario de los juzgados y tribunales. «Es una cuestión que tendremos que absorber sin planes específicos, y creo que en un año empezarán a verse los resultados. Tenemos que ser realistas, porque se han barajado soluciones que no son asumibles, como por ejemplo la de celebrar juicios por las tardes», advirtió Castroverde, que argumentó lo siguiente: «Si abrimos los juzgados por las tardes para hacer juicios, los jueces no podrán dictar las sentencias ni preparar los asuntos, ni estudiar».

Aumento de los asuntos en trámite La Voz

En todo caso, no será fácil recuperar el tiempo perdido. Los datos de la actividad judicial del primer trimestre de este año muestran el impacto de la huelga de los LAJ, que se desarrolló justo en ese período, entre el 23 de enero y el 28 de marzo. Los juzgados y tribunales gallegos recibieron en los primeros tres meses de este año 73.969 asuntos nuevos, un 11 % menos que en el mismo período del 2022. Es un porcentaje muy superior al del conjunto de España, donde la caída de ingresos fue del 3,3 %. La huelga también provocó que en Galicia se resolviesen menos asuntos, lo que hizo que quedasen en trámite más casos que en las mismas fechas del año pasado. A 31 de marzo de este 2023, los juzgados y tribunales de Galicia tenían 172.908 asuntos en trámite, un 12,9 % más que en la misma fecha del año anterior, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que también refleja que se resolvieron 67.778 asuntos (casi 252 de media por órgano judicial), un 21,2 % menos que en el 2022.

Menor entrada de asuntos

El estudio del primer trimestre revela que el ingreso de procedimientos, en comparación con las mismas fechas del 2022, descendió en todas las jurisdicciones: en la civil, un 15,8 %; en la penal, un 7,4 %; en lo contencioso-administrativo, un 15,5 %; y, en el ámbito social, un 6,5 %. En la jurisdicción civil, el número de nuevos casos recibidos en Galicia ascendió a 32.898. Entre enero y marzo se finalizaron 29.415 asuntos, un 23,9 % menos que en el 2022, quedando en trámite al final de marzo 94.502 procedimientos, lo que finalmente supuso una subida del 13,5 % en el número de asuntos pendientes.

En la jurisdicción penal entraron 31.822 procedimientos (220,99 de media por órgano judicial). La cifra de casos resueltos en el primer trimestre ascendió a 28.883 (un 16,8 % menos), mientras que el de asuntos en trámite quedó en 45.378, un 21,5 % más que el año anterior.

En lo contencioso-administrativo ingresaron 1.978 casos y se cerraron 1.855 asuntos, un 29,1 % menos, y quedaron abiertos 7.293, un 4,2 % más que en las mismas fechas del 2022. Por último, en la jurisdicción social se presentaron 7.271 nuevos asuntos (un 6,5 % menos); se finalizaron 7.625, un 23,7 % menos; y quedaron en trámite 25.735, un 0,8 % más.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, en la provincia de A Coruña se resolvieron 22.434 asuntos e ingresaron 23.258, lo que supuso un 24,5 % menos que en el mismo trimestre del 2022. Pontevedra recibió 30.487 casos y finalizó 25.347 (un 17,2 % menos). En Lugo entraron 9.106 nuevos procedimientos y, en Ourense, 6.310, y se resolvieron 8.933 asuntos (un 6,6 % menos) y 5.626 (40,2 % menos), respectivamente.

Nueve juzgados más cada año «para tener una situación favorable»

El Tribunal Superior de Xustiza ha pedido este año al Ministerio de Justicia nueve juzgados para Galicia, una petición que se antoja difícil de hacerse realidad a la vista de que en los últimos años se han venido creando tres juzgados de media. «Pedimos los imprescindibles», sostiene el presidente del Tribunal Superior, que considera que «para tener una situación favorable, en Galicia se necesitarían los nueve juzgados pedidos este año y aproximadamente otros tantos al año siguiente y en el tercero».

De todas formas, el presidente del TSXG cree que la Justicia en Galicia «goza de buena salud» pues dice que ya se superaron los efectos de la huelga de funcionarios del año 2018 y también los de las suspensiones por la pandemia. Afirma que ni el confinamiento ni el paro del 2018 pueden servir como excusa porque «los números demuestran que aquella huelga y las circunstancias derivadas de la pandemia están resueltas y no forman parte ya de la situación de los juzgados de Galicia».

Asuntos en trámite

Respecto al número de asuntos en trámite en los juzgados y tribunales gallegos, el presidente del alto tribunal explica que Galicia tiene 45 partidos judiciales, 350 jueces y 285 órganos judiciales, aproximadamente. «Por tanto —explica Castroverde—, siempre tiene que haber asuntos en trámite, eso hay que entenderlo así. No podemos aspirar a que haya cero asuntos en los juzgados de Galicia. Eso es inviable».