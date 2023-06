La cultura financiera llega a las aulas gallegas con una asignatura en tercero de la ESO

Foto de archivo del IES Virxe do Mar de Noia MARCOS CREO

Los alumnos de tercero de la ESO tendrán a partir del próximo curso una asignatura optativa denominada Cultura financeira. Pionera a nivel estatal, pretende incluir en el plan de estudios de secundaria una temática tan relevante y actual como la cultura económica. La materia será de tres horas semanales y se articula en cuatro bloques: dinero y transacciones, planificación y presupuesto, gestión bancaria de las finanzas personales y educación al consumidor.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó en el Gaiás esta novedad, que se suma a las de Intelixencia artificial para a sociedade y Tecnoloxías intelixentes que se impartirán en cuarto de la ESO y primero de bachillerato, respectivamente. Rodríguez estuvo acompañado por el director del departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, Fernando Tejada, así como por los profesores que elaboraron el currículo de la nueva asignatura.

Los alumnos gallegos podrán cursar materias sobre finanzas e inteligencia artificial en ESO y bachillerato S. Pérez

El conselleiro apuntó que en un contexto de incertidumbre «faise necesario reforzar o coñecemento nesta materia e incluíla nos plans de estudos». Las recomendaciones educativas a nivel internacional aconsejan iniciar la alfabetización financiera desde la enseñanza obligatoria. Los alumnos que elijan esta optativa recibirán formación sobre la capacidad de ahorro, la prevención ante estafas, fraudes y riesgos cibernéticos,o la normativa de protección del consumidor, entre otros temas. De lo que se trata es de que los jóvenes sepan tomar decisiones financieras responsables y racionales, no solo para su mejora individual, «senón tamén para lograr o benestar financeiro da sociedade a través do fomento de patróns de consumo sostibles no tempo».